سقوط مروحية تركية في إزمير



وأضاف يوماكلي على موقع "X" اليوم الأحد، أنه "بعد التدقيق تبين أن المروحية تحطمت وسقطت في خزان المياه الذي كانت تسحب منه المياه لإطفاء حريق غابات في منطقة مندريس".



وأوضح الوزير أن الشرطة وخفر السواحل وإدارة الكوارث تشارك في عملية البحث والإنقاذ، مضيفا أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة آخرين.

RT