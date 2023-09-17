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سقوط مروحية تركية في إزمير

9/17/2023 2:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، أن مروحية كانت تشارك في إطفاء الحرائق في مقاطعة إزمير التركية سقطت في خزان مياه، وأنه تم إنقاذ أحد أفراد طاقمها.


وأضاف يوماكلي على موقع "X" اليوم الأحد، أنه "بعد التدقيق تبين أن المروحية تحطمت وسقطت في خزان المياه الذي كانت تسحب منه المياه لإطفاء حريق غابات في منطقة مندريس".


وأوضح الوزير أن الشرطة وخفر السواحل وإدارة الكوارث تشارك في عملية البحث والإنقاذ، مضيفا أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة آخرين.

RT

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