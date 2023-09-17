ميتا : خدمة مرتقبة لجميع الهواتف



وقالت ميتا، التي تمتلك شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المستخدمين يستطيعون الوصول إلى "هورايزون وورلدز" من خلال تطبيق "ميتا كويست" للأجهزة المحمولة أو عبر أي برنامج لتصفح الإنترنت خلال الشهور المقبلة.



ونقل موقع سي نت دوت المتخصص في مواضيع التكنولوجيا عن بيان شركة ميتا قائلاً إن "ميتافيرس سيكون متاحًا للجميع بغض النظر عن الأجهزة التي لديهم... توفير خدمة "وورلدز" عبر المزيد من القنوات خطوة في اتجاه تحقيق رؤيتنا بتوفير التجربة للمزيد من الناس".



وأضافت ميتا أن عددًا قليلًا من الأشخاص يستطيعون حاليًا الوصول إلى العالم الافتراضي سوبر رمبل من خلال تطبيق "ميتا كويست" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.



وأشارت ميتا إلى أنها ستطرح نسخة من التطبيق للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



كما سيتم توفير نسخة عبر الإنترنت حاليًا، حيث يمكن للمستخدم الراغب في ذلك إنشاء حساب لإدراج اسمه على قائمة انتظار للوصول إلى الخدمة.



وقالت ميتا إن "الوصول المبكر إلى خدمة العالم الافتراضي سيكون متاحًا للمزيد من الناس تدريجيًا، في الوقت الذي نجمع فيه آراءهم ونطور التجربة"، مضيفة أنه سيتم توفير المزيد من العوامل الافتراضية عبر المنصة خلال الشهور القليلة المقبلة.



ومن المتوقع أن تطلق ميتا الجيل الجديد من جهاز العالم الافتراضي "ميتا كويست 3" في هذا الخريف.

