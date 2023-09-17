النفط يرتفع للأسبوع الثالث على التوالي مع تراجع الإمدادات والتفاؤل بزيادة الطلب الصيني

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر يوم الجمعة الماضي مسجلة زيادة للأسبوع الثالث على التوالي في ظل تراجع الإمدادات الناجم عن خفض الإنتاج السعودي، علاوة على التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب الصيني. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة زيادة بلغت 23 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، لتبلغ 93.93 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق على 90.77 دولارا للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين حوالي 4 بالمئة. وقال محللون إن المخاوف بشأن الإمدادات لا تزال تشكل قوة دافعة للأسعار منذ أن أعلنت السعودية وروسيا هذا الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية هذا العام، والبالغة 1.3 مليون برميل يوميا. كما عززت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، التي جاءت أفضل من المتوقع، أسعار النفط الأسبوع الماضي، حيث ستبقى الظروف الاقتصادية في الصين عاملاً حاسماً للطلب على النفط بقية العام الجاري. وأظهرت البيانات أن انتاج مصافي النفط الصينية قد ارتفع بنحو 20 بالمئة عن مستويات العام الماضي، حيث ظلت معدلات التشغيل عالية بهدف الاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات النفطية. علاوة على ذلك، ساهمت التوقعات ببقاء إنتاج النفط الأمريكي ثابتاً في تعزيز الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي ترتفع مع الإضرابات في أستراليا
ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصعيد العمال في مشاريع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في أستراليا إضرابهم، وانخفاض الغاز في مصنع فريبورت الأمريكي إلى ما دون الطاقة الاعتيادية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 12.90 دولارًا في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكان العمال في شركتي شيفرون جورجون وويتستون في أستراليا، اللتان توفران أكثر من 5 بالمئة من الإمدادات العالمية، قد صعدوا عملية الإضراب حتى نهاية سبتمبر تقريبًا، ويمكن للنقابات أن تُضرب لمدة تصل إلى 24 ساعة يوميًا، علاوة على رفض المهام الأساسية مثل تحميل ناقلات الغاز المسال. ومن ناحية أخرى، ألغت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، أربع شحنات بعد انخفاض استهلاكها من الغاز. وفي أوروبا، تسبب تعطل انتاج فريبورت، وتمديد إجراءات الصيانة في النرويج، إلى ارتفاع أسعار الغاز على مؤشر TTF الهولندي طوال الأسبوع الماضي. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع سعر TTF بنسبة 6 بالمئة ليصل إلى 11.46 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز بنحو 2 بالمئة يوم الجمعة بسبب تحسن الإنتاج عما كان متوقعًا في السابق، واعتدال درجات حرارة الطقس. وعلى مدار الأسبوع، ارتفعت الأسعار بنحو 1.5 بالمئة بعد ان سجلت انخفاضًا بلغ 6 بالمئة الأسبوع الماضي.
إعداد: مؤسسة العطية.
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