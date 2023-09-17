صواعق رعدية تودي بحياة 7 أشخاص في اليمن



وقال الطبيب حمزة سعيد، الذي يعمل في مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر: "لقيت 6 نساء ورجل حتفهم، وأصيب 3 بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي اللحية والزهرة".



ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية عن مصادر "وفاة أسرة مكونة من 4 نساء بينهن فتاتان، جراء صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن اليمني محمد علي حداد، في دير السليماني بمديرية اللحية".



وأشارت كذلك إلى "وفاة اليمني محمد يحيى زبل وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، أدت أيضاً إلى إصابة 3 أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة، وتم إسعافهم للمستشفى".



وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة، تسبّبت سيول بجرف عشرات المنازل، حسبما أفاد مسؤول.

سكاي نيوز