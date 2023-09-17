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مدعوون لإجراء الاختبار التنافسي والتعيين - أسماء

9/17/2023 1:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأشخاص التالية لإجراء الاختبار التنافسي ولاستكمال إجراءات التعيين.


كما أعلن عن وظائف شاغرة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية .








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