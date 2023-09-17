إبداعات فنانة سعودية تُلهم مصممي مرسيدس AMG GT 2024.

(MENAFN
- Global Advertising) في عالم السيارات الخارقة، حيث الابتكار هو شريان الحياة والجماليات والتصاميم ذات أهمية قصوى، يُمكن أن تصبح المصادر غير المتوقعة مصدرًا للإلهام. سلَّط منشورٌ حديث على” Instagram” الضوء على التقاءٍ ملحوظٍ بين الفن التشكيلي وتصميم السيارات. من الواضح أنَّ فريق التصميم في مرسيدس - بنز AMG GT كوبيه 2024 الجديدة استوحى الإلهام من الأعمال الفنية للفنانة السعودية العالمية شاليمار شربتلي رائدة فن "الموفينج آرت" " Moving Art" مما أثار ضجةٍ كبيرةٍ بين المتحمسين والهواة على حدٍ سواء.
الفنانة شاليمار شربتلي، رسَّامة مشهورة عالميًا، رائدةٌ في مفهوم يُعرف باسم الموفينج آرت "الفن المتحرك". وهي مبادرة تسعى شاليمار من خلالها إلى تحرير الفن من حدود صالات العرض النخبوية ودمجه في نسيج حياتنا اليومية للارتقاء بالذوق العام للأفراد وإضفاء لمساتٍ جماليةٍ وخبراتٍ بصريةٍ على أدوات الحياة البسيطة. وتُؤكد شاليمار أنَّ نجاح "الموفينج آرت" هو انتصار لرؤيتها الفنية وتًعبر دائما عن سعادتها لأنَّ فن الذي ابتكرته أصبح يحتل مكانة عالمية كبيرة، وهي مشهورة بقدرتها على تحويل الأشياء الشائعة - مثل السيارات - إلى روائع مفاهيمية يتردد صداها لدى الملايين حول العالم.
في قلب عمل شاليمار شربتلي يكمن ارتباطها العميق بالألوان. لوحة ألوانها ليست مجرد أداة، بل هي لغةٌ تُستخدم لنقل المشاعر، وخلق الفضاء، والتلاعب بالضوء والظل، واستحضار ارتباطات رمزية عميقة. وتشمل إنجازاتها الرائدة أن تصبح أول امرأة بتكليف من حكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء فن الشارع والجداريات.
من جدة إلى باريس: تأثير عالمي
إن لرحلة شاليمار الفنية بصمةٌ لا تمحى في مختلف أنحاء العالم. والجدير بالذكر أنَّ تصميمها الذي رسمته يدويًا على سيارة "بورش 911 "كان يُزين متحف كاروسيل دو اللوفر المرموق في باريس، مما أكسبها شهرةً َدوليةً. بالإضافة إلى ذلك، فقد زيّن أسلوبها المميز جدران مدينة جدة، مما أضاف لمسةً من الذوق الفني إلى منظر المدينة. ومؤخراً، عُرضت أحدث أعمالها الفنية في جدة كجزءٍ من احتفالات اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.
ومن منطق أن "ليس للجمال عنوان ثابت. لا مدارس مُحددة ترسم خطاه أو قوالب مُخصصة تُحدد مسارات كل صانع جمال وصائغ دهشة ومُنتج إبداع. ولا شروط مسبقة أو قوانين خاصة، إنما هي لحظات فيض إنسانية يُثبت فيها الجمال قدرته على غزو عوالمنا ترسم الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي كل شيء حولها، تمرُ بريشتها على الأشياء الساكنة والمتحركة، فتطبع بصمة الإنسان المُبهجة عليها، كأنها تستكمل مشاهد الحُسن في العالم، متغلبة في ذلك على أي مشاعر سلبية يثيرها أي طارئ.
التحول الدقيق لمرسيدس AMG
لا يمكن إنكار أنَّ فريق التصميم في مرسيدس تأثر بأعمالها الفنية الساحرة. - يظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في موقع إنستغرام - بين سيارة بورش 911 المرسومة يدوياً من شاليمار، وسيارة AMG GT كوبيه الجديدة، مما يكشف عن أوجه تشابه مذهلة في اللون والتصميم.
وبينما نتعمق في التفاصيل، يصبح من الواضح أن تأثير "الفن المتحرك" الموفينج آرت" لشاليمار شربتلي يمتدُ إلى ما هو أبعد من مجرد الإلهام. فإطلاق سيارة مرسيدس AMG GT كوبيه الجديدة، التي تمت معاينتها في فيديو" Instagram" تأثر بشكلٍ كبيرٍ بنهج شاليمار شربتلي الفريد في الفن. إنَّ التشابه الغريب بين إبداعاتها الفنية وتصميم السيارة ملفتٌ للنظرِ.
في عالم السيارات الخارقة، حيث تلعب الجمالية دوراً محورياً، يبدو تأثير أعمال شاليمار شربتلي على سيارة مرسيدس AMG GT كوبيه واضحاً. إن استخدامها المبتكر للألوان كأداة لسرد القصص، والتزامها بكسر الحدود الفنية، وأسلوبها المميز قد تجاوز الرؤية التقليدية. هذا الاندماج الفني أكثر من مجرد صدفة. إنها شهادة على قوة الإبداع في سد الفجوة بين العوالم المتنوعة، شهادة على قوة المرأة السعودية وقدرتها على الإبداع والتأثير في مختلف المجالات. الفنانة التشكيلية السعودية العالمية شاليمار شربتلي والتي تمتلك شهرة ًواسعة ًفي عالم الفن التشكيلي، نموذج لقدرة المرأة السعودية على الابداع والنجاح والتأثير.
للاطلاع على المزيد من الابداعات والتعمق أكثر في الأعمال الفنية الرائدة لشاليمار شربتلي، تفضل بزيارة:
وتابعها على: Instagram @shalemarsh
MENAFN17092023004361009251ID1107083310