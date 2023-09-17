هل تتجنب فرنسا «الفخ الأفريقي»؟

يتجه توازن القوى إلى مزيد من التصلب بين دول منطقة الساحل وفرنسا التي تبحث من دون جدوى عن مخرج للأزمة إثر انقلاب 26 يوليو العسكري في النيجر.

وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أول من أمس أن السفير الفرنسي في نيامي ((يحتجزه)) العسكريون الممسكون بالسلطة وأنه لا يتناول سوى ((حصص غذائية عسكرية)).

وترفض باريس الاعتراف بالسلطات النيجرية الجديدة، كما ترفض مغادرة سفيرها سيلفان ايتيه تلبية لطلب الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم المحتجز في قصره. ولدى سؤاله عن احتمال عودة السفير إلى باريس، قال ماكرون ((سأفعل ما سنتفق عليه مع الرئيس بازوم لأنه هو صاحب السلطة الشرعية))، موضحاً أنه يتحدث ((كل يوم)) إلى الرئيس النيجري الذي تجمعه بماكرون علاقة شخصية وثيقة، بحسب مصادر عدة قريبة من الرئاسة.

وقال بكاري سامبي مدير معهد تمبكتو في دكار إن ((العناد غير الواقعي لماكرون مع خطاب يعزز الانطباع باتباع سياسة الوصاية أصابا الدبلوماسية الفرنسية بالضياع في هذا الملف)).

حلقة مفرغة

وأضاف أن ((الخوف من رؤية الوضع في النيجر ينسحب على المنطقة برمتها أرخى بثقله على العناد الفرنسي. المؤسف أن فرنسا تجد نفسها داخل حلقة مفرغة)).

بعد عشرة أعوام من عمليات مكافحة المتشددين، دفع العسكريون والدبلوماسيون الفرنسيون إلى خارج مالي، ثم إلى خارج بوركينافاسو العام الماضي . ومذاك، استعان المجلس العسكري في باماكو بخدمات مجموعة فاغنر الروسية. ولم يبقَ لباريس سوى حليف واحد في المنطقة هو نيامي.

مصيدة الساحل

وفي رأي انطوان غلاسر الذي شارك في تأليف كتاب ((فخ ماكرون الافريقي)) أن ((أسلوب التعبير لدى ايمانويل ماكرون والذي بات يفتقر أكثر فأكثر إلى الدبلوماسية يكشف انزعاجاً شديداً. نلاحظ فعلاً أنه بات في الزاوية وأن فرنسا وقعت الآن في مصيدة الساحل)).

سبق أن توعدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكرياً في النيجر لإعادة الانتظام الدستوري. وفي هذا السياق، قال غلاسر ((مع كل يوم يمر، يتضاءل إمكان تدخل إكواس، حتى لو كان ذلك لا يعني أنها لن تقوم بهذه الخطوة)).

لكن حلفاء باريس الغربيين لم يصل بهم الأمر إلى إظهار هذا الحزم حيال نيامي، واكتفوا بالدعوة إلى حل دبلوماسي للأزمة، فيما استأنفت واشنطن طلعاتها الاستطلاعية فوق النيجر، ((لم تسجل أي طلعة جوية فرنسية)) منذ انقلاب 26 يوليو.

تواجد عسكري

أما الجنود الفرنسيون الـ1500 الذين ينتشرون في النيجر، فلم يحركوا أياً من مسيّراتهم أو مروحياتهم أو مقاتلاتهم.

وقالت هيئة الأركان الفرنسية إن عملية إمداد القواعد الفرنسية تتم ((في ظروف معقدة إلى حد ما))، مع تأكيدها أن ((جنودنا مستعدون للتعويل على أنفسهم في هذه المعسكرات)).

لكن مايكل شوركين مدير البرامج لدى مؤسسة ((14 نورث استراتيجيز)) الأمريكية المتخصصة بالشؤون الأفريقية أكد أن ((القوات الفرنسية لا تستطيع الصمود إلى ما لا نهاية، لافتاً إلى أن ((فرنسا تخوض سباقاً مع الوقت)).

وفي مؤشر إلى تصاعد التوتر، أمرت بوركينافاسو أول من أمس بمغادرة الملحق العسكري الفرنسي الذي لا يزال موجوداً في واغادوغو، متهمة إياه بممارسة أنشطة ((تخريبية)).

وفي نهاية الأسبوع، اضطرت باريس إلى احتواء جدل نشأ من تدبير إداري يطلب وقف أي تعاون ثقافي مع النيجر وبوركينافاسو ومالي، حيث خدماتها القنصلية مغلقة.