«الدفن العشوائي» يعرقل عمليات الإغاثة في ليبيا

أكد الصليب الأحمر الدولي أن ((عمليات الدفن الجماعي بشكل عشوائي في ليبيا تعرقل عمليات المساعدة))، مشدداً على أن ((هناك حاجة ملحة لتوفير ملاجئ آمنة للمتضررين في ليبيا)).

يأتي ذلك فيما تستمر جهود إنقاذ العالقين وانتشال الجثث. وأكدت السلطات أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود في درنة حتى الآن. وفي وقت سابق حذر رئيس بلدية درنة من أن عدد قتلى كارثة الفيضانات قد يتجاوز 20 ألفاً.

وفي حين أعلن الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات درنة إلى أكثر من 11300 قتيل.. أكد الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري أن عاصفة ((دانيال)) أثّرت على أكثر من مليون شخص. وأضاف أن طرقاً رئيسة وفرعية في مناطق الجبل الأخضر شرقي البلاد أصبحت مقطوعة بسبب الفيضانات. وخلال مؤتمر صحافي، قال المسماري، إن هناك مناطق في الجبل الأخضر دمرتها السيول بالكامل.

فتح تحقيق

من جانبه، أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور فتح تحقيق في كارثة انهيار سدي درنة، متعهداً بمحاسبة المسؤولين، فيما كشفت السلطات عن إجراءات لعزل المناطق المتضررة من الفيضانات.ونقل موقع ((سكاي نيوز عربية)) عن النائب العام قوله، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، إن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أن تقارير كشفت وجود تشققات فيهما وحاجتهما للصيانة.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان أسامة حماد إن السلطات تعتزم اتخاذ إجراءات احترازية قد تشمل عزل المناطق المتضررة في درنة عن باقي المناطق. وكانت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة ((دانيال)) تسببت في حدوث فيضانات وسيول شرقي ليبيا مطلع الأسبوع الماضي. وغمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، ما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

إلى ذلك، شبه عالم روسي قوة عاصفة ليبيا بالقصف النووي على هيروشيما.

وقال سيرغي محمدوف، كبير المحاضرين في قسم علم المحيطات بكلية الجغرافيا بجامعة موسكو الحكومية ((لومونوسوف))، إن قوة الأعاصير الاستوائية مثل عاصفة ((دانيال)) في ليبيا يمكن مقارنتها بـ((انفجار قنبلة ذرية أسقطت على هيروشيما، تنفجر كل 20 ثانية)).

وقال محمدوف لوكالة ((سبوتنيك)) الروسية: ((إن قوة الأعاصير الاستوائية كقوة القنبلة التي سقطت على هيروشيما وتنفجر كل 20 ثانية. العاصفة دانيال فريدة من نوعها من حيث أنها عندما وصلت إلى اليابسة لم تضعف عملياً، لأن مياه البحر الأبيض المتوسط ​​ما زالت ساخنة منذ أن عانى جنوب أوروبا بأكمله من الحرارة العالية)). ووفقاً لمحمدوف، فإن الإعصار الاستوائي متوسط ​​الحجم لديه طاقة أكبر 200 مرة من جميع محطات الطاقة في العالم مجتمعة.