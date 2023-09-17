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مصر.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق

9/17/2023 12:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر أمنية في مصر يوم الأحد، بسقوط عقار مكون من 5 طوابق غير مأهول بالسكان في منطقة العمرانية بالجيزة، وفق ما ذكر موقع "المصري اليوم".


ولم ترد معلومات عن تسجيل ضحايا سوى إصابة واحدة.


وأشارت المصادر إلى أن العقار انهار وتسبب في انهيار شرفتين بالعمارة المواجهة له.
وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث لتفقد أنقاض المبنى.

روسيا اليوم


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