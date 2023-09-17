مصر.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق
التاريخ
9/17/2023 12:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أفادت مصادر أمنية في مصر يوم الأحد، بسقوط عقار مكون من 5 طوابق غير مأهول بالسكان في منطقة العمرانية بالجيزة، وفق ما ذكر موقع "المصري اليوم".
ولم ترد معلومات عن تسجيل ضحايا سوى إصابة واحدة.
وأشارت المصادر إلى أن العقار انهار وتسبب في انهيار شرفتين بالعمارة المواجهة له.
وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث لتفقد أنقاض المبنى.
روسيا اليوم
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