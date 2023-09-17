إعصار لي يصل إلى كندا - تفاصيل

إعصار لي يصل إلى كندا - تفاصيل
التاريخ
9/17/2023 12:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - وصل الإعصار لي محملا برياح قوية إلى الأجزاء الواقعة في أقصى غرب إقليم نوفاسكوشيا في كندا السبت، وتسبب في غرق الشوارع وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي.
وتم تسجيل وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بالإعصار بعدما توفي راكب دراجة نارية في ولاية مين الأميركية بعد سقوط شجرة على دراجته، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث نشراته إن لي يتحرك شمالا بعد وصوله إلى البر في لونج آيلاند، وهي جزيرة صغيرة جنوب غربي هاليفاكس، السبت. وذكر خبراء أرصاد جوية أن الإعصار الذي ما زال قويا محملا برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.
سكاي نيوز
MENAFN17092023000208011052ID1107083260
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