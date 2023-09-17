لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة
التاريخ
9/17/2023 12:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها موضوع استكمال إجراء التعيينات الأخيرة في مؤسسة الإقراض الزراعي، تناقشه اللجنة الإدارية النيابية.
وتناقش اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.
وتلتقي لجنة فلسطين مع بعثة نادي جبل المكبر الرياضي في فلسطين.
MENAFN17092023000208011052ID1107083259
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.