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لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة

9/17/2023 12:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها موضوع استكمال إجراء التعيينات الأخيرة في مؤسسة الإقراض الزراعي، تناقشه اللجنة الإدارية النيابية.


وتناقش اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.


وتلتقي لجنة فلسطين مع بعثة نادي جبل المكبر الرياضي في فلسطين.


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