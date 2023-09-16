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ممثل الأمير يصل إلى كوبا لترؤس وفد الكويت في أعمال قمة مجموعة الـ 77 والصين

9/16/2023 11:36:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد إلى هافانا عاصمة جمهورية كوبا الصديقة لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال قمة مجموعة الـ 77 والصين والتي تستضيفها كوبا تحت عنوان «تحديات التنمية المستدامة: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار».
وكان في استقباله بمطار كوبا الدولي سفيرنا لدى جمهورية كوبا عادل الأدغم وأعضاء السفارة بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية الكوبية.

MENAFN16092023000130011022ID1107083247

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