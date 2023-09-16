ممثل الأمير يصل إلى كوبا لترؤس وفد الكويت في أعمال قمة مجموعة الـ 77 والصين

ممثل الأمير يصل إلى كوبا لترؤس وفد الكويت في أعمال قمة مجموعة الـ 77 والصين
التاريخ
9/16/2023 11:36:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد إلى هافانا عاصمة جمهورية كوبا الصديقة لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال قمة مجموعة الـ 77 والصين والتي تستضيفها كوبا تحت عنوان «تحديات التنمية المستدامة: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار».
وكان في استقباله بمطار كوبا الدولي سفيرنا لدى جمهورية كوبا عادل الأدغم وأعضاء السفارة بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية الكوبية.
MENAFN16092023000130011022ID1107083247
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.