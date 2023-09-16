سفارتنا لدى كندا تدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة من الإعصار لي المتوقع

سفارتنا لدى كندا تدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة من الإعصار لي المتوقع
التاريخ
9/16/2023 11:36:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت سفارتنا لدى كندا المواطنين الكويتيين المتواجدين في جنوب غرب كندا ومنها مقاطعة نوفاسكوشيا والمناطق القريبة إلى أخذ الحيطة والحذر من الإعصار «لي» المتوقع أن يضرب تلك المناطق.
كما دعت السفارة في بيان لها المواطنين الكويتيين إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية بهذا الخصوص وضرورة التواصل معها (أي السفارة) عند الضرورة على هاتف الطوارئ رقم (16135136576+).
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