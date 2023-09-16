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سفارتنا لدى كندا تدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة من الإعصار لي المتوقع

9/16/2023 11:36:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت سفارتنا لدى كندا المواطنين الكويتيين المتواجدين في جنوب غرب كندا ومنها مقاطعة نوفاسكوشيا والمناطق القريبة إلى أخذ الحيطة والحذر من الإعصار «لي» المتوقع أن يضرب تلك المناطق.
كما دعت السفارة في بيان لها المواطنين الكويتيين إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية بهذا الخصوص وضرورة التواصل معها (أي السفارة) عند الضرورة على هاتف الطوارئ رقم (16135136576+).

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