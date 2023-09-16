الشؤون تطلق حملة إغاثة عاجلة لمنكوبي إعصار دانيال في ليبيا

الشؤون تطلق حملة إغاثة عاجلة لمنكوبي إعصار دانيال في ليبيا
التاريخ
9/16/2023 11:36:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العنزي انه وتنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية وفي إطار الدور الإنساني للكويت، وجه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الشيخ فراس السعود بإصدار تعميم لجميع الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثة ومساعدات لمنكوبي دولة ليبيا الشقيقة على وجه السرعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والجمعية الكويتية للإغاثة.
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