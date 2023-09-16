Sunday, 17 September 2023 09:18 GMT

الدولي للاتصال الحكومي يطلق 3 برامج لبناء القدرات وتأهيل قيادات المستقبل

9/16/2023 11:36:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة ـ أحمد صابر
شهدت فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الــ12 تنظيم سلسلة من برامج بناء القدرات المتخصصة بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين، بهدف تزويد القياديين والشباب والأطفال بالمهارات الأساسية في مجموعة من المجالات المختلفة.
وركز برنامج «الاتصال الفعال في القطاع الحكومي» بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، على بناء الجيل القادم من القادة، وعلى الاتصال الفعال بوصفه أساسا للحوكمة الناجحة، وناقش عدة موضوعات منها الإنصات، والعمل بشكل بناء مع الآخرين، والتفاوض، والذكاء العاطفي، وتعزيز التواصل بشكل فعال ضمن فريق العمل، وغيرها من المحاور التي تسعى إلى تحسين قدرة المشاركين على تولي مناصب حكومية قيادية.
وأكد المدير التنفيذي لـ «Governance Solutions International» جويدو بيرتوتشي أن مهارات الاتصال الفعالة تشكل أداة مهمة لإدارة الأفراد وتحقيق أكبر قدر من الإنتاجية ضمن فريق العمل، وحل المشكلات المعقدة، وتسوية النزاعات.
وتوسع المنتدى إلى مجالات جديدة في البرنامج الثاني بعنوان «مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف واستهدف إكساب الطلاب وجيل ما بعد الألفية مهارات الذكاء الاصطناعي العملية، فمع بروز إمكانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتنامي دورها في مختلف الصناعات، حرص البرنامج على تمكين المشاركين من تسخير هذه التكنولوجيا في صناعة وإدارة المحتوى الحكومي والإعلامي ودعم الاقتصاد الرقمي، حيث استكشف المشاركون أساسيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى في الميتافيرس.
وحرص برنامج «توظيف الرؤى السلوكية لتحسين إدارة الموارد»، الذي أقيم بشراكة دولية متميزة مع فريق الرؤى السلوكية (BIT)، على تعزيز معارف المشاركين بأساسيات علم النفس والاقتصاد والعلوم السلوكية، وغيرها من العلوم والمعارف التي مكنت الحكومات من التأثير بشكل إيجابي على الثقافة والسلوك بدون استخدام عقوبات الحظر والغرامات.
وناقشت جلسات البرنامج، التي قدمها فريق الرؤى السلوكية، إدارة الموارد ضمن أربعة محاور رئيسة هي: الأمن الغذائي والمائي، والموارد الطبيعية والبيئة، والمعرفة والتعليم، والصناعة والاستثمار والتجارة.
وفي هذا الشأن، قالت المستشار الرئيسي في فريق الرؤى السلوكية كريستينا لونداكوفا: «جمعت جلساتنا بين التقييم النفسي ومبادئ الاقتصاد والتصميم للتعمق في الأسباب التي تدفعنا إلى اتخاذ القرارات، واستخدام تلك المعرفة لتحسين المنتجات والخدمات».

MENAFN16092023000130011022ID1107083244

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث