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التجارة لا يجوز للمقاهي أو المطاعم فرض شراء قناني المياه على المستهلك

9/16/2023 11:36:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا بعدم فرض شراء علب أو قناني الماء المعبأ في المطاعم والمقاهي.
ونص القرار على:
مادة أولى: لا يجوز للمطاعم والمقاهي أن تفرض على المستهلك شراء علب أو قناني الماء المعبأ عند طلب أي نوع من أنواع الطعام أو الوجبات الغذائية.
مادة ثانية: على المطاعم والمقاهي أن تقدم للمستهلك - بناء على طلبه - الماء الذي تزوده وزارة الكهرباء والماء للمطعم أو المقهى.
مادة ثالثة: يلتزم المطعم والمقهى بوضع مرشح (فلتر) خاص للماء الذي يقدم للمستهلك، وذلك وفقا لاشتراطات الجهات الرسمية بشأن جودة الماء وتركيب المرشح.
مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة خامسة: على كافة المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

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