التجارة لا يجوز للمقاهي أو المطاعم فرض شراء قناني المياه على المستهلك

التجارة لا يجوز للمقاهي أو المطاعم فرض شراء قناني المياه على المستهلك
التاريخ
9/16/2023 11:36:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا بعدم فرض شراء علب أو قناني الماء المعبأ في المطاعم والمقاهي.
ونص القرار على:
مادة أولى: لا يجوز للمطاعم والمقاهي أن تفرض على المستهلك شراء علب أو قناني الماء المعبأ عند طلب أي نوع من أنواع الطعام أو الوجبات الغذائية.
مادة ثانية: على المطاعم والمقاهي أن تقدم للمستهلك - بناء على طلبه - الماء الذي تزوده وزارة الكهرباء والماء للمطعم أو المقهى.
مادة ثالثة: يلتزم المطعم والمقهى بوضع مرشح (فلتر) خاص للماء الذي يقدم للمستهلك، وذلك وفقا لاشتراطات الجهات الرسمية بشأن جودة الماء وتركيب المرشح.
مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة خامسة: على كافة المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
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