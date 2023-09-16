الإعلام تدرس عطاءات 7 شركات متقدمة لمشروع تطوير استديو قناة القرين

الإعلام تدرس عطاءات 7 شركات متقدمة لمشروع تطوير استديو قناة القرين
التاريخ
9/16/2023 11:36:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
تطوير قناة القرين ضمن 32 مشروعاً تنفذه الوزارة للسنة المالية 2022-2023
عاطف رمضان
علمت «الأنباء»، ان وزارة الاعلام تدرس وثائق عطاءات 7 شركات متقدمة لمناقصة تطوير وتحديث استديو قناة القرين بالوزارة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال فترة 30 يوما، وذلك بناء على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن مشروع تطوير استديو قناة القرين ضمن الخطة السنوية للمشاريع الخاصة بقطاع الشؤون الهندسية في وزارة الإعلام للسنة المالية 2022-2023 التي تتضمن 32 مشروعا من بينها تطوير وتحديث استديو بث قناة القرين.
MENAFN16092023000130011022ID1107083241
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.