الإعلام تدرس عطاءات 7 شركات متقدمة لمشروع تطوير استديو قناة القرين

عاطف رمضان علمت «الأنباء»، ان وزارة الاعلام تدرس وثائق عطاءات 7 شركات متقدمة لمناقصة تطوير وتحديث استديو قناة القرين بالوزارة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال فترة 30 يوما، وذلك بناء على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن مشروع تطوير استديو قناة القرين ضمن الخطة السنوية للمشاريع الخاصة بقطاع الشؤون الهندسية في وزارة الإعلام للسنة المالية 2022-2023 التي تتضمن 32 مشروعا من بينها تطوير وتحديث استديو بث قناة القرين.

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