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وصول الطائرة الإغاثية الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة بـ 10 أطنان من المواد الطبية

9/16/2023 11:36:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار (بنينا) الدولي في ليبيا وعلى متنها أكثر من عشرة أطنان من المواد والمستلزمات الطبية تولتها الجمعية الكويتية للإغاثة لعلاج الجرحى والمصابين هناك إثر إعصار (دانيال).
وأعرب وزير الدفاع الليبي د.حميد حوما لـ «كونا» لدى وصول الطائرة عن فائق الشكر والتقدير للكويت قيادة وحكومة وشعبا على وقوفهم مع أشقائهم في ليبيا وتسيير رحلات الجسر الإغاثي الجوي لدعمهم في مواجهة تداعيات إعصار (دانيال) والتي تحمل عشرات الأطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية والمعدات وقوارب الإنقاذ وغيرها.
كما ثمن حوما جهود مختلف الجمعيات الخيرية والإنسانية الكويتية التي ساهمت وقدمت المساعدات في هذا الجسر الجوي المتواصل مؤكدا ان هذا «ليس بغريب عن الكويت أميرا وحكومة وشعبا» والذين لهم منا كل التحية والشكر والعرفان.
من جهته، أعرب وزير الاستثمار الليبي علي السعيدي في تصريح مماثل لـ «كونا» عن جزيل الشكر للكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما تقدمه من مساعدات إنسانية مشيرا إلى ان ما نشهده اليوم من وصول الطائرة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي «يؤكد ان ذلك ليس غريبا عن الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وهو في أمس الحاجة للمساعدة في ظل الأزمة الإنسانية جراء كارثة إعصار (دانيال) والأضرار والضحايا الكبيرة جدا التي ألمت به».
كما أعرب السعيدي عن شكره للقوة الجوية الكويتية التي تولت نقل مساعدات الكويت ولم تتأخر لحظة في الوقوف مع الشعب الليبي بكل أزماتهم وكوارثهم.
في سياق متصل، يأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق ليبيا الشقيقة.

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