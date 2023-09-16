سلطان بن أحمد القاسمي كرم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

الريسي: الجائزة واكبت المتغيرات ونجحت في استشراف مسار التحولات في إستراتيجيات الاتصال الحكومي



كرّم نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها العاشرة، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، بالتزامن مع ختام فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 12.

وشاهد سموه والحضور عرضا فيلميا ركز فيه على أهمية تقدير وتكريم الجهود التي تحافظ على الموارد الحالية سواء الفردية أو المؤسسية، وهذا ما تهدف إليه جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، قال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي: من يعرف رؤية إمارة الشارقة تجاه الاتصال وتأثيره في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، يعرف أن هذه الجائزة جاءت تحقيقا لاستراتيجية متكاملة تتطلع إلى رفع معايير ممارسة الاتصال في الإمارات أولا، ثم في المنطقة العربية ثانيا، والعالم ثالثا.

وأوضح علاي أن الجائزة عملت منذ انطلاقها على إرساء معايير عالية المستوى لتقييم ممارسات الاتصال، وذلك في سعيها المستمر إلى تقديم نماذج تسهم في تجاوز التحديات التي يواجهها العالم على المستويات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والصحية وغيرها، واصفا ذلك بالمهمة الكبيرة والمضاعفة التي تقع على كل العاملين والخبراء المتخصصين في مجال الاتصال اليوم، سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد.

من جانبه، وجه مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام) رئيس لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي محمد جلال الريسي التحية والتقدير لصاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأول للمبادرات التي تخدم المجتمع وتطور المؤسسات، انطلاقا من الدور الجوهري للاتصال في ترسيخ العلاقات، والوصول بالمجتمعات إلى نهضة حضارية كاملة.

وقال الريسي: واكبت الجائزة المتغيرات المتسارعة في العالم ونجحت خلال دورتها الجديدة في استشراف مسار التحولات المستقبلية في استراتيجيات وممارسات الاتصال الحكومي، والاستمرار في توسعها من نطاقها المحلي إلى العربي، ووصلت إلى استقبال المشاركات من مختلف بلدان العالم، مؤكدا على جمع الجائزة بين الشمولية والتخصص، وتنوع ممارسات الاتصال وساحاته الذي جعل من الجائزة واحدة من أبرز المنصات الدولية لتحديد مسؤولية وقوة الاتصال في تجاوز التحديات التنموية العالمية، كما علمت على استحداث محاور مبتكرة للمنافسة، تستجيب لما تمر به حكومات ومجتمعات العالم من تحولات، وهو ما برز في تكريم وتتويج أفضل ممارسات واستراتيجيات الاتصال في 12 جائزة للمشاركات العربية، و14 جائزة للمشاركات العالمية، لتقدم بذلك أبرز النماذج في ممارسات الاتصال وأكثر التجارب تأثيرا في ثقافته وتوجهاته.

وكشف عن التوصيات التي تقدمت بها اللجنة لتحسين وتطوير فئات الجائزة، لافتا إلى حجبها لفئة «أفضل كاتب أو مؤلف في علوم الاتصال الحكومي»، وفئة «أفضل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتصال لخدمة المجتمعات»، وفئة «أفضل عمل درامي»، عن هذه الدورة، على أن يعاد النظر في تفعيلها في الدورات القادمة، مبينا أن لجنة تحكيم الجائزة أوصت بتعزيز العمل على تنظيم ورش متخصصة لتدريب العاملين في الاتصال على أفضل استثمار للتقنيات الذكية، لاحتياج المستخدمين للأدوات والتقنيات الحديثة والتمكن من آليات توظيفها، كما أوصت باستحداث فئة «شخصية هذا العام» التي تمنح لأكثر الشخصيات تأثيرا في المجتمعات، نظير ما تمثله الممارسات الشخصية المسؤولة من تأثير كبير يخدم جهود الاتصال، إضافة إلى ذلك، تضمنت مخرجات اللجنة استثناء فئة «أفضل متحدث رسمي» المتحدثين من الصف الأول والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجلس الإدارة في الجهات الرسمية والمؤسسات.

وخلال الحفل، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن تقرير يعد الأول من نوعه تحت عنوان «100 ابتكار في الاتصال الحكومي لعام 2023» يستعرض 100 تجربة لمنهجيات وحملات الاتصال المبتكرة، تم اعتمادها من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم لتجاوز مختلف التحديات وجعلها في مصلحتها، وتم العمل على هذه القائمة من قبل المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالشراكة مع شبكة «أبوليتكال Apolitical» التعليمية من المملكة المتحدة، لدعم أفضل الممارسات والابتكارات والتكنولوجيا، التي ستشكل مستقبل الاتصالات الحكومية.

وفاز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها العاشرة لفئة أفضل منظومة اتصال متكاملة بلدية مدينة أبوظبي، أما فئة أفضل متحدث رسمي ففاز بها غنام بطي المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في حين حازت القيادة العامة لشرطة دبي على جائزة أفضل اتصال لبناء وإدارة السمعة المؤسسية.

وتضم جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب ثلاث فئات فرعية، حيث فاز المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالمملكة العربية السعودية بفئة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، بينما فازت المؤسسة الاتحادية للشباب - وزارة الثقافة والشباب بفئة أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب، فيما فاز مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع بفئة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي.

كما فازت جمارك دبي عن فئة أفضل فريق اتصال حكومي. فيما نالت الشركة الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية جائزة أفضل حملة لدعم المسؤولية الاجتماعية، أما جائزة أفضل حملة تستهدف الثقافة العربية فتنقسم لفئتين فرعيتين، حيث فازت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بجائزة أفضل حملة دعمت اللغة العربية، بينما فاز مجمع الشارقة للقرآن الكريم بجائزة أفضل حملة رسخت القيم والهوية العربية.

وعلى صعيد الفئات العالمية من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، فازت وزارة الدفاع - الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بالمملكة العربية السعودية بفئة أفضل استراتيجية اتصال للتعامل مع أزمة، وفازت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بفئة أفضل خطة اتصال لدعم برامج الأمن الغذائي، بينما فازت مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بجائزة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التحديات التنموية.

وتضمنت فئة أفضل ابتكار في الاتصال على فئتين فرعيتين، حيث فاز الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة بفئة أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي، في حين حاز «فريق B» لمخيم الذكاء الاصطناعي على أفضل مبادرة ضمن التحدي السنوي للشباب أو الناشئة أو الأطفال الذي نظمه المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في اليوم نفسه.

وضمت الفئات المخصصة للإعلام والمحتوى الإعلامي عددا من الفائزين البارزين، حيث نالت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية على جائزة أفضل مبادرة اتصال أو محتوى إعلامي لتعزيز الوعي البيئي، التي تستهدف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ووسائل إعلام، فيما حصدت غادة سيف ثابت جائزة أفضل بحث علمي تطبيقي في الاتصال الحكومي على مستوى الأفراد، وفازت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بفئة أفضل ممارسة اتصال رافقت حملات تطوعية، ونالت شركة أتنفس للإنتاج الإبداعي من مملكة البحرين جائزة أفضل اتصال عن طريق محتوى إعلامي.

وعلى صعيد فئات لجنة التحكيم، تم تكريم «اللجنة العليا للمشاريع والإرث» من دولة قطر في فئة أفضل استثمار في الرياضة لدعم برامج الاتصال، بينما حصل القاضي فرانشيسكو كابريو «القاضي الرحيم» على جائزة أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي، بينما فاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي تمتد لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة 69، على الجائزة المستحدثة بفئة «شخصية العام».

كما تخلل الحفل تكريم الفريق الجامعي «صواب» من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في «تحدي الجامعات» لعام 2023، الذي ينظم بالتعاون مع «جامعة الإمارات العربية المتحدة»، لدورهم في تكوين فرق جامعية شاركت خلال التحدي على تصميم وتقديم مشاريع مبتكرة في الاتصال الحكومي، وشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، لجهودهم في تحكيم الأعمال المترشحة للجائزة، بينما ألقى عددا من الفائزين كلمات مختصرة حول أعمالهم الفائزة.

حضر حفل تكريم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين والإعلاميين والمؤثرين.