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سفارتنا بالمغرب نظمت حملة للتبرع بالدم

9/16/2023 11:36:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت سفارتنا لدى المغرب حملة للتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ وعلاج مصابي الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في المملكة ما تسبب في سقوط الآلاف من الضحايا.
وقالت السفارة في بيان تلقت (كونا) نسخة منه إن هذه المبادرة تأتي في إطار التفاعل مع نداء السلطات المغربية وبالتعاون معها من اجل التبرع بالدم لإنقاذ المصابين في الزلزال.
وأضافت ان السفير عبداللطيف اليحيا وأعضاء السفارة في الرباط شاركوا في الحملة بالإضافة إلى المواطنين الكويتيين الذين يتواجدون بالمغرب.
وأشارت إلى ان المبادرة تأتي في سياق تضامن وتعاطف الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع «الأشقاء في المملكة المغربية في هذا المصاب الجلل».
وأكدت ان المبادرة تعكس جانبا من التآزر والدعم اللذين يميزان الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين الكويت والمغرب، مستذكرة في هذا السياق وقوف المملكة الى جانب الكويت.

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