سفارتنا بالمغرب نظمت حملة للتبرع بالدم
التاريخ
9/16/2023 11:36:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت سفارتنا لدى المغرب حملة للتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ وعلاج مصابي الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في المملكة ما تسبب في سقوط الآلاف من الضحايا.
وقالت السفارة في بيان تلقت (كونا) نسخة منه إن هذه المبادرة تأتي في إطار التفاعل مع نداء السلطات المغربية وبالتعاون معها من اجل التبرع بالدم لإنقاذ المصابين في الزلزال.
وأضافت ان السفير عبداللطيف اليحيا وأعضاء السفارة في الرباط شاركوا في الحملة بالإضافة إلى المواطنين الكويتيين الذين يتواجدون بالمغرب.
وأشارت إلى ان المبادرة تأتي في سياق تضامن وتعاطف الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع «الأشقاء في المملكة المغربية في هذا المصاب الجلل».
وأكدت ان المبادرة تعكس جانبا من التآزر والدعم اللذين يميزان الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين الكويت والمغرب، مستذكرة في هذا السياق وقوف المملكة الى جانب الكويت.
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