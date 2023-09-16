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إقلاع طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا

9/16/2023 11:36:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى ليبيا الشقيقة وعلى متنها أكثر من عشرة أطنان من المواد والمستلزمات الطبية تولتها الجمعية الكويتية للإغاثة لعلاج الجرحى والمصابين هناك إثر إعصار «دانيال».
ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.
وقبيل إقلاع الطائرة، قال ممثل وزارة الخارجية الملحق الديبلوماسي سعد النويف لـ «كونا» إن تسيير رحلة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة والحكومة الرشيدة ووزارة الخارجية لدعم الأشقاء في ليبيا في محنتهم اثر تداعيات إعصار «دانيال».
وأشار النويف إلى استجابة الكويت ووقوفها دائما مع الأشقاء في الأزمات والكوارث انطلاقا مما جبل عليه الشعب الكويتي من عمل الخير وإغاثة المحتاجين والمنكوبين.

MENAFN16092023000130011022ID1107083235

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