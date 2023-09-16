إقلاع طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا

إقلاع طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا
التاريخ
9/16/2023 11:36:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى ليبيا الشقيقة وعلى متنها أكثر من عشرة أطنان من المواد والمستلزمات الطبية تولتها الجمعية الكويتية للإغاثة لعلاج الجرحى والمصابين هناك إثر إعصار «دانيال».
ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.
وقبيل إقلاع الطائرة، قال ممثل وزارة الخارجية الملحق الديبلوماسي سعد النويف لـ «كونا» إن تسيير رحلة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة والحكومة الرشيدة ووزارة الخارجية لدعم الأشقاء في ليبيا في محنتهم اثر تداعيات إعصار «دانيال».
وأشار النويف إلى استجابة الكويت ووقوفها دائما مع الأشقاء في الأزمات والكوارث انطلاقا مما جبل عليه الشعب الكويتي من عمل الخير وإغاثة المحتاجين والمنكوبين.
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