إعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية رحماء بينهم

إعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية رحماء بينهم
التاريخ
9/16/2023 11:36:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإعادة تشكيل مجلس الادارة المؤقت لجمعية «رحماء بينهم»، وتضمن القرار:
مادة 1: إعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت للجمعية كالتالي:
٭ جمال خالد خلف الفجي - رئيسا.
٭ سلمي عجمي سلمي المطيري - نائبا للرئيس.
٭ عبدالمحسن حمد عبدالمحسن المخيال - أمين الصندوق.
٭ حنان حسن حمد الغريب - أمين السر.
٭ نايف سعد صنيدح هادي الديحاني - عضوا.
٭ فهد مطلق منيف بن جدعان - عضوا.
٭ محمد إبراهيم الشطي - عضوا.
مادة 2: يتولى مجلس الادارة المعين جميع الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي.
مادة 3: يتولى مجلس الادارة المعين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية الختامية والتقرير الإداري السنوي، واختيار مراقب الحسابات الخارجي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة 4: يستكمل مجلس الإدارة المعاد تشكيله بموجب هذا القرار مدة مجلس الادارة المؤقت المعين بموجب القرار 86 لسنة 2023م.
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