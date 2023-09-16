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إعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية رحماء بينهم

9/16/2023 11:36:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإعادة تشكيل مجلس الادارة المؤقت لجمعية «رحماء بينهم»، وتضمن القرار:
مادة 1: إعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت للجمعية كالتالي:
٭ جمال خالد خلف الفجي - رئيسا.
٭ سلمي عجمي سلمي المطيري - نائبا للرئيس.
٭ عبدالمحسن حمد عبدالمحسن المخيال - أمين الصندوق.
٭ حنان حسن حمد الغريب - أمين السر.
٭ نايف سعد صنيدح هادي الديحاني - عضوا.
٭ فهد مطلق منيف بن جدعان - عضوا.
٭ محمد إبراهيم الشطي - عضوا.
مادة 2: يتولى مجلس الادارة المعين جميع الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي.
مادة 3: يتولى مجلس الادارة المعين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية الختامية والتقرير الإداري السنوي، واختيار مراقب الحسابات الخارجي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة 4: يستكمل مجلس الإدارة المعاد تشكيله بموجب هذا القرار مدة مجلس الادارة المؤقت المعين بموجب القرار 86 لسنة 2023م.

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