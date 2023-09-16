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الشمري لـ الأنباء 50% من العمالة المنزلية النسائية في البلاد فلبينية

9/16/2023 11:36:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
ثمّن المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري بادرة دولة الفلبين لحل أزمة العمالة مع الكويت بما يخدم مصلحة البلدين. واعتبر الشمري، في تصريح لـ«الأنباء»، أن المبادرة الفلبينية هي دعوة الى الحوار لإنهاء كل التباينات في وجهات النظر بين الجانبين، وبما يسهم في إعادة الثقة والعمل على التنظيم وإصلاح كل الأخطاء السابقة والسلبيات التي أدت إلى تدهور العلاقات بين البلدين الصديقين في الجانب العمالة في القطاع المنزلي والأهلي، والذي أدى إلى خلل في سوق العمل لاسيما في جانب العمالة المنزلية الى جنب خلل في بعض الانشطة بالقطاع الاأهلي.
ورأى الشمري أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى الاسراع في حل الأزمة الحالية قبل نهاية العام الحالي، ومن ابرزها: تصدر العمالة الفلبينية النسائية العمالة المنزلية، حيث تحتل المركز الاول بأعداد عمالتها النسائية بما يزيد على 50%‎ من إجمالي العمالة المتواجدة بالكويت حاليا وفق آخر إحصائية رسمية بما يزيد على 195 ألف عاملة منزلية.
كذلك، فإن ارتفاع أسعار العمالة الفلبينية يعود إلى مستوى ثقافة لدى العمالة والحاصلة على مستوى تعليمي جيد لا يقل عن التعليم الثانوي والدبلوم وغالبا يكون تعليما جامعيا، الى جانب تميزهم المهني بالعمل وحصولهم على دورات تدريبية في مجال العمل المنزلي، الأمر الذي جعلها العمالة المفضلة لدى الأسر الكويتية الى جانب إجادتها اللغة الانجليزية.
هذا بالإضافة إلى خدمات العمالة المنزلية الفلبينية المتميزة في التعامل مع الأطفال ورعاية كبار السن وعدة جوانب أخرى إيجابية بالمقارنة بالعمالة من الجنسيات الأخرى المختلفة.

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