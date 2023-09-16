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سعاد الصباح المجتمع الكويتي منفتح على الثقافات ويرفض التشدد

9/16/2023 11:36:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجهت الشيخة د.سعاد الصباح خطابا إلى النائب محمد هايف أكدت فيه انحيازها لحرية المجتمع الكويتي ورفضها الوصاية عليه، وجاء في الخطاب ما يلي:
سعادة النائب محمد هايف المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد، يسرني أن أهديك التحية وصادق الدعاء أن يجعل عملك في صالح الكويت وأهلها، وأن يوفقك وزملاءك في عمل برلماني مازلنا ننتظر منه الكثير ونعلق عليه الآمال لخدمة قضايا الكويت وطموحات شعب يتطلع إلى تشريعات تحقق التنمية، وتعضد رؤية الكويت لاستعادة مكانتها الطليعية التنموية، وتأكيد حريتها وازدهارها المعهود، وتنبذ كل مسببات التعطيل والعرقلة. وقد تابعت مثل غيري مقترحكم المفاجئ حول منع الاختلاط في جامعة الكويت.
وإنك تعلم مثل غيرك أن صدق النية لا يكفي إذا لم تكن هناك حصافة في المقترحات، ونظرة بعيدة المدى لمستقبل المقترح وتبعاته، أو قراءة تاريخية لماضي العمل ومسيرة التعليم الكويتية التي انتهجتها جامعة الكويت كمنارة علمية مشهود لها بالنقاء، والعمل وفق عاداتنا الأصيلة التي كانت فيه المرأة ومازالت جزءا أصيلا من العمل الوطني تشارك الرجل مهمة البناء وتزاحمه في حب الوطن.
واعلم - يا ولدي العزيز - أنك لا تستطيع فرض قناعاتك الشخصية على الكويتيين الذين ولدوا أحرارا، رجالا ونساء، وما تحب أن يكون لك في بيتك وبين أسرتك الكريمة من قوانين لا ينطبق بالضرورة على الشعب بأكمله، فالشعب لديه قناعات ورؤى مختلفة ومغايرة ومن حقها ان تكون معارضة لتوجهك، ولا أظنك ممن لا يحترمون توجهات الشعب وتطلعاته، خاصة وأنك قد أقسمت على الدستور الذي يساوي بين المواطنين ولا يفرق بينهم بسبب الجنس أو اللون، الدستور الذي يكفل الحرية ويعززها وهو الدستور الذي من خلاله اصبحت عضوا في هذه المؤسسة التشريعية العريقة، ومن البديهي ان تحترم خصوصية الكويت وطبيعة مجتمعها المنفتح على الثقافات، الرافض لمقترحات التشدد غير المنطقية وغير المقبولة.
إن إثارة الريبة في أبنائنا وجعلهم موضع شك، وكذلك إشغال الرأي العام بمقترحات بعيدة عما نأمله منك وزملائك الأعضاء من تشريعات ترفع مستوى التعليم وتعزز الثقة في الطلبة وتنبه لقيمة العلم والمشاركة في البناء.
واعلم أننا سنقف في وجه كل مقترح يفرغ مؤسساتنا التعليمية المشرفة من حريتها ويسلب من ابنائنا رغباتهم بعد أن زرعنا فيهم الثقة وعززنا فيهم الحرية.. ولو جُرحت كرامة هذه المؤسسة التعليمية العريقة سنجتمع فيها جميعا نحن وبناتنا وأبناؤنا لنقف في وجه من يحاول الاساءة إليها.
إنني أنصحك - يا ولدي الكريم - بكل مودة وحرص على الكويت أولا وأن تلتفت الى قضايا لها الأولوية، أكثر نفعا لا تسبب الشحناء والإثارة وتخلط الحابل بالنابل، وأن يكون مرجعنا الدستور الذي ارتضيناه.. وفقك الله إلى الحق والخير، مع صادق المودة.

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