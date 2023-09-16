المطيري خدمة عملاء الكهرباء بالمطار تشهد إقبالا وافتتاح مكتب T5 قريبا



نظام أمن المعلومات في قطاع خدمة العملاء قوي جداً ولا يمكن لأحد اختراقه

حصّلنا 230 مليون دينار تقريباً منذ بداية العام المالي في أبريل حتى 10 الجاري قريباً افتتاح مكتب خدمة العملاء في «غرب عبدالله المبارك» ويليه «المطلاع»



دارين العلي

أعلن الوكيل المساعد لقطاع خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م. فلاح المطيري عن عزم الوزارة افتتاح مكتب خدمة العملاء في مطار الكويت الدولي «T5» خلال الأيام القليلة المقبلة أسوة بمكاتب المطار في «T1» و«T4».

وقال المطيري في تصريح للصحافيين ان هذه المكاتب تشهد إقبالا على دفع مستحقات الوزارة قبل السفر من قبل الوافدين ممن عليهم مديونيات، لافتا الى أنه في حال وجود أي مشكلة بدفع الفواتير يتم التعامل معها في تلك المكاتب قبل السفر. وأكد أن نسب التحصيل ارتفعت بشكل كبير بعد الربط مع وزارة الداخلية وربط السفر بدفع مديونيات الوزارة من قبل المقيمين، مشيرا إلى أن خطة القطاع في هذا الصدد تم تنفيذها بنجاح، إضافة إلى ذلك ربط إنجاز أي معاملة للمقيم بدفع المديونية أيضا، ومن هذه المعاملات استخراج رخص القيادة وتجديد الإقامة وغيرها من الخدمات الأخرى وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.

وفي سياق متصل، لفت المطيري إلى أن ان مكاتب شؤون العملاء منتشرة في جميع المناطق بالمحافظات الست وتقدم خدماتها للعملاء من المواطنين والمقيمين، موضحا ان الوزارة مستمرة في افتتاح العديد من المكاتب خلال المرحلة المقبلة لاسيما في المناطق الجديدة اذ يتم حاليا تجهيز مكتب شؤون العملاء في منطقة عبدالله المبارك وكذلك العمل على افتتاح مكتب بمنطقة المطلاع وذلك تيسيرا على العملاء من المواطنين في هذه المناطق وتوفير الوقت والجهد بالنسبة لهم.

وشدد المطيري على انه وإلى جانب ذلك تقوم الوزارة بتوفير عدد كبير من خدماتها الكترونيا حيث يقدم مكتب شؤون المستهلكين نحو 90% من خدماته الكترونيا.

وفي سياق آخر، أكد المطيري أن نظام أمن المعلومات في قطاع خدمة العملاء قوي جدا ولا يمكن لأحد اختراقه، وما حدث بالنسبة للعصابة التي ألقي القبض عليها أن اعضاءها دخلوا مبنى الوزارة بطريقة غير شرعية وحاولوا الدخول إلى النظام بطريقة خاطئة، وحاليا قضيتهم في النيابة وجار التحقيق بها. وحول تحصيل مديونية الوزارة من الجهات الحكومية، قال المطيري ان الوزارة خاطبت جميع الجهات في الدولة لتسديد ما عليها من مديونيات، وقام البعض منها بتسديد ما عليها، لافتا إلى أن الوزارة حصلت من بداية العام المالي 1 ابريل 2023 حتى 10 سبتمبر الجاري 230 مليون دينار تقريبا ونسعى خلال العام الحالي إلى تحصيل المديونية كاملة. وردا على سؤال حول العدادات الذكية، قال المطيري إن المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية انتهت بنجاح وحاليا الوزارة في طور طرح المرحلة الثانية وتسير بحسب الخطة الموضوعة لها، وتوقيع العقد سيكون عقب الترسية.