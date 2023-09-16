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الرقابة الصحية: تكلفة الأخطاء الصحية عالميا 42 بليون دولار سنويا

9/16/2023 11:30:56 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ،
إن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل تكلفة إضافية بما يعادل 42 بليون دولار سنويا.



وأضاف الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن أكثر من 8 ملايين حالة وفاة في الدول النامية تحدث نتيجة للأخطاء الطبية، كما أن العدوى المكتسبة داخل المستشفيات تحدث لعدد من 7 إلى 10 لكل 100 مواطن، وتبلغ المضاعفات التي تحدث نتيجة لأخطاء أثناء التدخلات الجراحية إلى 25%.



ولفت إلى أن الجلطات الوريدية التي يمكن تجنبها تقدر بنحو يتراوح ما بين 4 مليون في البلاد مرتفعة الدخل، و60 مليون في البلاد متوسطة ومجدودة الدخل، مؤكدا أن تطبيق معايير الجودة في الصحة يمثل جداراً واقياً من هذه المضاعفات الخطيرة ويحمي سنويا 8 ملايين شخص من الوفاة.



وأكد الدكتور أحمد طه أن من أهم النتائج الإيجابية لتطبيق معايير الجودة في التغطية الصحية الشاملة
ضبط الانفاق علي الصحة بشكل عام وانخفاض الانفاق من الجيب مما سينعكس إيجابًا علي حياة الأسرة المصرية.







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