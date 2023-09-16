الصعيد في القلب.. تفاصيل مشروعات خطة التنمية لـ23/24 المستهدفة ببني سويف

وخصصت الحكومة بخطتها لعام 2023 / 2024، استثمارات حكومية لمحافظات إقليم شمال الصعيد بقيمة 10.6 مليار جنيه، وتأتى محافظة المنيا فى المركز الأول، من حيث نصيبها من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم شمال الصعيد بنسبة 43.4، وبقيمة 4.6 مليار جنيه، وتليها محافظة بنى سويف بنسبة 34.9%، ثم تأتى محافظة الفيوم فى المركزالثالث بنسبة 21.7% لتنفيذ مشروعات متعددة، أبرزها استکمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية ببنى سويف وإنشاء جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل المدارس ونهو 54 محطة معالجة صرف صحى وإحلال وتجديد محطات وشبكات المياه وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات حيث يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو قطاع التعليم بنسبة 18.6%، وقطاع الخدمات الصحية بنحو 17%.

ففى مجال خدمات التعليم، تضمنت مشروعات مثل استکمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية ببنى سويف وإعادة تأهيل، وتجهيز مدارس التعليم الفنى بمحافظات بنى سويف، والفيوم، والمنيا وإعادة تأهيل وتجهيز مبانى المديريات والإدارات التعليمية وإنشاء جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، بالإضافة إلى استكمال آلات ومعدات وتجهيزات الكليات والمنشآت الإدارية القائمة وإنشاء وتجهيز فصول التعليم الأساسى والفنى، وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل المدارس، وفى مجال النقل والتخزين، تضمنت الخطة تنفيذ عدد من المشروعات مثل استكمال إنشاء طريق يربط مدينة بنى مزار بالمنيا بمدينة الباويطى بالواحات البحرية وتطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان من خلال تطوير نظم إشارات المرور واستكمال تنفيذ شبكات الطرق وكابلات الاتصالات وتنفيذ البنية الأساسية للتنمية السياحية المتكاملة.

وذكرت الخطة مشروعات التى سيتم تنفيذها فى الصرف الصحى، مثل استكمال مبادرة زيادة الوعاء المائى لنهو 54 محطة معالجة صرف صحى من خلال توسعات فى محطات المعالجة، وإنشاء محطات معالجة جديدة وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحى واستكمال تنفيذ مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار واستكمال تنفيذ المشروع القومى لمد خدمة الصرف الصحى وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمبادرة حياة كريمة (المرحلة الثانية).

