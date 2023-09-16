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تعليم القاهرة تتيح اليوم تحويلات الطلاب بين المدارس استعدادا للعام الجديد

9/16/2023 11:30:56 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تقديم التحويلات الإلكتروني للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، لمدة أسبوع يبدأ من اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 إلى السبت 23 سبتمبر 2023، بسبب كثرة حالات انتقال العاملين وأبنائهم للعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك استمرار البت فى طلبات التحويل لمرحلة الثانوي العام من وزارة التربية والتعليم والتعليم تيسيراً على أولياء الأمور.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم27 يناير 2024.


وأعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.


وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .


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