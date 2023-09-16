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تونس تؤكد أهمية تسريع نسق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإدخال إصلاحات على المنظومة الماليّة الدوليّة

9/16/2023 11:30:53 PM
(MENAFN- Youm7) أكّد منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل تسريع نسق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك إدخال إصلاحات جوهريّة على المنظومة الماليّة الدوليّة وتطوير نظم التعليم وتمكين المرأة والشباب ودعم جهود التصدي لتأثيرات التغيّرات المناخيّة.

جاء ذلك خلال إلقائه كلمة تونس في فعاليّات قمّة رؤساء دول وحكومات مجموعة 77 زائد الصين، المنعقدة بالعاصمة الكوبية هافانا، تحت عنوان "الرهانات المعاصرة للتنمية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار".

ودعا إلى تسريع نسق التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف لتيسير استعادة الأموال المنهوبة بالخارج لصالح شعوب الدول المتضرّرة، بما يعزّز تعويلها على مواردها الذاتيّة في مواجهة التحديات الماثلة.

وشدّد كاتب الدولة على أنّ نقل التكنولوجيا هو أقلُّ ما يمكن أن تقدّمه الدول المتقدمة للدول النامية مقابل استقطابها لكفاءاتها وأدمغتها المهاجرة متطرّقا إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تستدعيه من جهود لمعالجتها وفق مقاربة شاملة للقضاء على أسبابها العميقة.

وكان لكاتب الدولة بهذه المناسبة لقاءات ومحادثات ثنائيّة مع عدد من سامي المسؤولين المشاركين في القمّة، شملت وزراء خارجية الكونغو والجاماييك وترينيتاد وتوباغو ووزير الصحة البنغالي ونواب وزراء خارجية العراق والكويت وكوبا ورؤساء وفود ليبيا والبنين والبيرو وأورجواي، حيث تناولت المحادثات سبل دفع علاقات التعاون ومزيد تطويرها وتنويعها، وحشد الدعم للترشحات التونسية للمناصب الدوليّة.



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