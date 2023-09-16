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وزير لبنانى سابق ينشر وثيقة خطيرة عن انفجار مرفأ بيروت

9/16/2023 11:30:53 PM
(MENAFN- Youm7) نشر الوزير اللبناني السابق يعقوب الصراف وثيقة وصفت بـ"الخطيرة"، وتظهر الموافقة على عملية إدخال متفجرات إلى مرفأ بيروت الذي تعرّض قبل سنوات لانفجار مروع وخلف خسائر ضخمة.

وعلى حسابه
في منصة
"إكس"، نشر الصراف الوثيقة، معلقا عليها بالقول: "هيدى قسيمة إدخال 2750 كيس متفجرات ومعرفين عنن إنن متفجرات على العنبر رقم 12..إذا كانوا على علم إنن متفجرات ما حدا في ينكر".

فيما تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع هذا المنشور، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن إدخال هذه المتفجرات، حيث وصفهم البعض بـ"المجرمين".


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