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العراق: مقتل 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة فى صلاح الدين

9/16/2023 11:30:53 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مصدر أمني عراقي، السبت، مقتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز"، الإخبارية، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رعاة أغنام في جزيرة "العيث" شرق صلاح الدين، الأمر الذى أسفر عن مقتل ثلاثة منهم".



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