العراق: مقتل 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة فى صلاح الدين

العراق: مقتل 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة فى صلاح الدين
التاريخ
9/16/2023 11:30:53 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مصدر أمني عراقي، السبت، مقتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز"، الإخبارية، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رعاة أغنام في جزيرة "العيث" شرق صلاح الدين، الأمر الذى أسفر عن مقتل ثلاثة منهم".
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