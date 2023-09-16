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السعودية وكوبا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

9/16/2023 11:30:53 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس الوزراء الكوبى بيدرو ماريرو، السبت، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في العاصمة الكوبية هافانا، علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



كما بحث الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية (السعودية 2030)، وأهمية دعم المصالح المشتركة، بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار، والرفاه للبلدين والشعبين.



وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، والتي عقدت في هافانا عاصمة جمهورية كوبا، حيث أكد في كلمة المملكة إيمان السعودية بالعمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى التنمية والازدهار والاستقرار.







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