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فريق إنقاذ من مالطا يعثر على مئات الجثث على شاطئ ليبى

9/16/2023 11:30:53 PM
(MENAFN- Youm7) قالت إدارة الحماية المدنية فى مالطا السبت، إن فريق إنقاذ تابع لها عثر على مئات الجثث على شاطئ مدينة درنة الليبية المنكوبة بالفيضانات.

وذكر ناتالينو بيزينا الذي يقود الفريق المالطي لصحيفة "تايمز أوف مالطا" أنه "كان هناك على الأرجح نحو 400 جثة، لكن من الصعب التحديد".

وأفاد بأن "فريقا صغيرا من إدارة الحماية المدنية صادف الكهف كان نصفه مغمورا بالمياه وعثر على الجثث بداخله".

ونشرت مالطا فريقا يضم 72 منقذا من الجيش وإدارة الحماية المدنية الأربعاء.

واكتشف فريق مكون من أربعة أشخاص الجثث، بعدما عثر أولا على سبع جثث، بينها جثث ثلاثة أطفال، داخل كهف بجانب البحر.

ويعتقد أن الفيضانات العارمة جرفت جثث الضحايا إلى البحر بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال في انهيار سدين، لتجرف المياه ربع المدينة الساحلية.

وبينما واصل الفريق البحث، انضمت إليه قوارب ليبية تبحث أيضا عن الضحايا والناجين، ثم صادف الفريق خليجا صغيرا مليئا بالحطام وعدة مئات من الجثث.




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