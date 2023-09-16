هل تشترط الكنيسة عدم زواج الشماس قبل رسامته؟.. اعرف التفاصيل
التاريخ
9/16/2023 11:30:50 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفظ الكنسية القبطية الأرثوذكسي بخصوصية نوعا ما فى المجموعة المسؤولة عن أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية والقداسات، ويظهر دور الشماس، وهو خادم الكنيسة ويقوم بمعاونة الكاهن فى أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية، والقداسات.
وورد ذكر وظيفة الشماس لأول مرة فى سفر أعمال الرسل (أعمال الرسل 6)؛ حيث تم اختيار عدد من المؤمنين، واشترطت فيهم اشتراطات معينة للقيام بعدد من الخدمات.
ومن قوانين ولوائح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشأن درجتى الدياكون والأرشيدياكون، وهى إحدى درجات الشماس أنه إذا تمت رسامة الشماس على هاتين الدرجتين قبل الزواج فلا يتزوج، وإذا كان متزوج وماتت زوجته بعد رسامته يظل بلا زواج تمامًا كما فى حالة الكاهن، إما إذا تزوج فيفقد رتبة الدياكون.
ويجب على الشماس ارتداء ملابس مخصصة تعرف بملابس التونية وهى إحدى معالم ومظاهر الكنيسة كما تفرق بين الطوائف المختلفة، ويقوم الشماس أيضًا بأداء الخدمة فى الهيكل أو خارجه ولا يصح الخدمة فى الهيكل بالذات بدون لبس التونية.
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