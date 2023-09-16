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هل تشترط الكنيسة عدم زواج الشماس قبل رسامته؟.. اعرف التفاصيل

9/16/2023 11:30:50 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفظ الكنسية القبطية الأرثوذكسي بخصوصية نوعا ما فى المجموعة المسؤولة عن أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية والقداسات، ويظهر دور الشماس، وهو خادم الكنيسة ويقوم بمعاونة الكاهن فى أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية، والقداسات.


وورد ذكر وظيفة الشماس لأول مرة فى سفر أعمال الرسل (أعمال الرسل 6)؛ حيث تم اختيار عدد من المؤمنين، واشترطت فيهم اشتراطات معينة للقيام بعدد من الخدمات.


ومن قوانين ولوائح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشأن درجتى الدياكون والأرشيدياكون، وهى إحدى درجات الشماس أنه إذا تمت رسامة الشماس على هاتين الدرجتين قبل الزواج فلا يتزوج، وإذا كان متزوج وماتت زوجته بعد رسامته يظل بلا زواج تمامًا كما فى حالة الكاهن، إما إذا تزوج فيفقد رتبة الدياكون.


ويجب على الشماس ارتداء ملابس مخصصة تعرف بملابس التونية وهى إحدى معالم ومظاهر الكنيسة كما تفرق بين الطوائف المختلفة، ويقوم الشماس أيضًا بأداء الخدمة فى الهيكل أو خارجه ولا يصح الخدمة فى الهيكل بالذات بدون لبس التونية.


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