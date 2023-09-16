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طبيبة بيطرية: الحشرات هى المسبب الرئيسي للجلد العقدى.. وهذه طرق المكافحة

9/16/2023 11:30:50 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء بالمنوفية، إن الحشرات هى المسبب الرئيسي لأخطر مرض بقرى وهو "الجلد العقدي" أو الجدري أو البرابيق أو القروش، حسب ما يطلق عليه فى كل منطقة، لافتة إلى أن أول خطوات العلاج هى المكافحة للحشرات الناقلة للفيروس بالرش بالمبيدات الآمنة الاستعمال، موضحه أن الرش له شروط واحتياطات واجب توافرها عند رش الحيوانات ضد الطفليات الخارجية .


وأوضحت أن تلك الشروط، هى: أولا المبيد المستخدم من النوع الأمن الاقل سمية، تاريخ الصلاحية على الأقل 6 أشهر، الالتزام بالتخفيف المطلوب والمدون للمربى، أن يتم توفيره من مصدر للشراء مضمون لضمان التخزين والجودة، ثانيا الحيوان :سليم غير مريض -غير مجهد - عدم وجود جروح - عمر أكبر من 5 أشهر- يفضل عدم العشار الأخير، ثالثا قبل الرش: سقي الحيوان بماء كافي، إزالة وغسل الأوساخ الملتصقة بالحيوان بالماء - التأكد من عدم وجود جروح - ممنوع اجهاد الحيوان حيث يفتح مسام الجلد للتعرق.


وأضافت سماح: رابعا وقت الرش : عند أول ساعة أو آخر ساعة في النهار- وهي الأفضل لغلق مسام الجلد- يمنع نهائيا عند الحر أو الرياح، مع الحرص على التهوية الجيدة، خامسا كيفية الرش: من أعلي لأسفل - عكس اتجاه الشعر -تجنب الرش للرأس، التركيز على الرقبة من الجانبين ومن الذيل للضرع، مراقبة مكان وصول الرش لنفس الحيوان أو آخر بجواره، سادسا بعد الرش: وقف الحيوان في مكان مفتوح جيد التهوية وفي الشمس الهادئة، بالإضافة إلى مراقبة الحيوان جيدا ساعة لاحتمالية ظهور علامات حساسية، سابعا لابد من توافر :الطبيب المشرف على المزرعة او صاحب الحيوانات، لتخفيف المبيد بنفسه ومراقبة مراعاة الاحتياطات السابقة، ومضاد حساسية في عدم وجود طبيب، وأخيرا رش المكان جيدا 3 مرات متتالية بفاصل أسبوع ينهي القراد نهائيا، ويتبقي عزل الحيوانات المشتراه أسبوع لحين رشها مرتين قبل إدخالها علي باقي حيوانات المزرعة.


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