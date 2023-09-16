طبيبة بيطرية: الحشرات هى المسبب الرئيسي للجلد العقدى.. وهذه طرق المكافحة





وأوضحت أن تلك الشروط، هى: أولا المبيد المستخدم من النوع الأمن الاقل سمية، تاريخ الصلاحية على الأقل 6 أشهر، الالتزام بالتخفيف المطلوب والمدون للمربى، أن يتم توفيره من مصدر للشراء مضمون لضمان التخزين والجودة، ثانيا الحيوان :سليم غير مريض -غير مجهد - عدم وجود جروح - عمر أكبر من 5 أشهر- يفضل عدم العشار الأخير، ثالثا قبل الرش: سقي الحيوان بماء كافي، إزالة وغسل الأوساخ الملتصقة بالحيوان بالماء - التأكد من عدم وجود جروح - ممنوع اجهاد الحيوان حيث يفتح مسام الجلد للتعرق.





وأضافت سماح: رابعا وقت الرش : عند أول ساعة أو آخر ساعة في النهار- وهي الأفضل لغلق مسام الجلد- يمنع نهائيا عند الحر أو الرياح، مع الحرص على التهوية الجيدة، خامسا كيفية الرش: من أعلي لأسفل - عكس اتجاه الشعر -تجنب الرش للرأس، التركيز على الرقبة من الجانبين ومن الذيل للضرع، مراقبة مكان وصول الرش لنفس الحيوان أو آخر بجواره، سادسا بعد الرش: وقف الحيوان في مكان مفتوح جيد التهوية وفي الشمس الهادئة، بالإضافة إلى مراقبة الحيوان جيدا ساعة لاحتمالية ظهور علامات حساسية، سابعا لابد من توافر :الطبيب المشرف على المزرعة او صاحب الحيوانات، لتخفيف المبيد بنفسه ومراقبة مراعاة الاحتياطات السابقة، ومضاد حساسية في عدم وجود طبيب، وأخيرا رش المكان جيدا 3 مرات متتالية بفاصل أسبوع ينهي القراد نهائيا، ويتبقي عزل الحيوانات المشتراه أسبوع لحين رشها مرتين قبل إدخالها علي باقي حيوانات المزرعة.