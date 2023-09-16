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تعرف على تفاصيل الخريطة الصنفية لمحصول القمح

9/16/2023 11:30:50 PM
(MENAFN- Youm7) أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل والتوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية والتى زادت إلى 7000 حقل إرشادي للقمح، وحوالي 650 حقلا إرشاديا للذرة.



كما يتم التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية للمحاصيل الأخرى.



يشار إلى أن أصناف القمح المعتمدة من قِبل وزارة الزراعة ومعهد بحوث القمح، تُمثل إحدى الركائز الأساسية، لتحقيق أفضل النتائج القياسية "معدلات الجودة وحجم الإنتاجية خلال الموسم، شريطة الالتزام بتنفيذ المُعاملات والتوصيات الفنية، والتي بمثل تجاهلها مؤشرًا سلبيًا، وهو ما يحتم تسليط الضوء عليها، والتوعية بأهميتها وخطورة إهمالها.



وحددت الخريطة الصنفية التي أجازتها وزارة الزراعة أفضل أصناف القمح التي يمكن زراعتها بكل قطاع، تبعًا للطبيعة الجغرافية والظروف المُناخية السائدة بكل منطقة، بعد إخضاعها لمئات التجارب والاختبارات القياسية على مدار عدة سنوات.



وفى قطاع الجيزة والوجه البحري تم تحديد أصناف مصر 3 – مصر 4“قد لا يتوافر بشكل كبير هذا العام نظرًا لاستخدامه في إنتاج التقاوي” – سخا 95 – جيزة 171 - سدس 14.



‎أما فى الفيوم ومصر الوسطى "بني سويف، المنيا” – مصر 1 – مصر 3 – مصر 4“قد لا يتوافر بشكل كبير هذا العام نظرًا لاستخدامه في إنتاج التقاوى" – سخا 95 – جيزة 171 – سدس 14 3.



‎وفى مصر العليا
"أسيوط وكافة المحافظات الجنوبية” – مصر 1 – مصر 3 – مصر 4 " قد لا يتوافر بشكل كبير هذا العام نظرًا لاستخدامه في إنتاج التقاوي" – سخا 95 – جيزة 171 – سدس 14 – جميزة 11 – سدس 12 – بني سويف 5 – بني سويف7 .







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