الزراعة تطلق 9 منافذ متحركة لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة

الزراعة تطلق 9 منافذ متحركة لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة
التاريخ
9/16/2023 11:30:50 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت وزارة الزراع واستصلاح الأراضي، 9 منافذ متحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة فى الميادين العامة والشوارع المزدحمة بالسكان ضمن مبادرة خير مزارعنا بأهالينا والتى تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمنسق العام للمنافذ ومبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في أعمال وانشطة المبادرة، وضخ وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من انتاج الوزارة وأجهزتها المختلفة، بجودة عالية وأسعار مناسبة، للمساهمة في رفع العبء عم كاهل المواطنين.
وأضاف صالح أن السيارات تستهدف الميدان العامة والشوارع المزدحمة، ومناطق متفرقة، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين، حيث بلغ سعر كرتونة بيض المائدة والتي طرحتها الوزارة 110 جنيهات أي أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة كبيرة، مشيرا إلى استمرار تلك السيارات لتغطية كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة بالتناوب.
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