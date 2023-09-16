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رئيس مركز المناخ: الطقس مناسب لاستكمال زراعة محاصيل البطاطس والفاصوليا والثوم

9/16/2023 11:30:50 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المنا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن فصل الصيف ما بقى منه أيام معدودة وسينتهى فلكياً في مصر، وخلال هذه الأيام نستعد إلى الانتقال إلى الخريف بسلام وهدوء وبأجواء خريفية.



وأضاف أن فصل الصيف يتبقى منه بعض المناوشات، مشيرًا إلى أن مناخ هذه الفترة مختلف عن الصيف ستنكسر حرارة ليله، وتزيد فروق الحرارة بين النهار والليل، مع زيادة
رطوبة النهار، وبداية ظهور السحب شمالا ، مع زيادة نقطة الندى وتكون الشبورة المائية بحري .





أوضح فهيم أن الاجواء الآن مناسبة لاستكمال زراعة العروة النيلية / الخريفية / الشتوية من محاصيل البطاطس والبنجر بحري والفاصوليا والبسلة البدرية والجزر والبصل في مصر الوسطى والثوم في بحري و الفروالة في بحري و شتل الطماطم والفلفل والباذنجان وزراعة الخيار والكوسة و زراعة العروة الخريفية لمحاصيل الصوب.



وحذر فهيم من أن الظروف مناسبة لدودة الحشد ودودة ورق القطن وأيضا لدودة براعم الزيتون وظروف مناسبة ايضا لبعض الامراض المحبة للرطوبة زي البياض الزغبي على القرعيات والعنب والبياض الدقيقي على الطماطم والبامية والباذنجان والفلفل.







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