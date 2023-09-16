بولندا تجرى تدريبات قرب حدود روسيا باستخدام معدات أمريكية

وبحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، ستجري المناورات في ميدان التدريب بمركز تدريب المشاة في مدينة بيموفو بيسكا، على بعد 80 كيلومترا من الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وقالت السلطات: "للمرة الأولى، سيتمكن المشاهدون من رؤية أحدث الأسلحة أثناء القتال، حيث ستشارك 70 قطعة من المعدات في التدريبات بما في ذلك الدبابات والطائرات وراجمات الصواريخ وغيرها من المدفعية".

وستتواجد دبابات "أبرامز" و"K-2"، وأنظمة "هيماس" و"HIBNERYT"، ونظام "POPRAD" المضاد للصواريخ، ومدافع "كراب" و"K9" الذاتية الدفع، وناقلات الجنود المدرعة "ROSOMAK" و"BORSUK"، وروبوتات "LRR i Talon" الخاصة، وطائرات FlyEye المسيرة.

وسيشارك حوالي ألف جندي في الجزء الناري من التدريب، حيث سيهاجمون ويدافعون وفقا لسيناريو التدريب.

وقد أبرمت كوريا الجنوبية العام الماضي أكبر اتفاقية معدات عسكرية لها مع بولندا بقيمة تزيد عن 20 تريليون وون (أكثر من 15 مليار دولار) لتوريد ألف دبابة من طراز "K-2"، سيتم تسليم 180 منها بحلول نهاية عام 2025، و672 وحدة مدفعية ذاتية الدفع "K-9" سيتم تسليم 212 منها بحلول نهاية عام 2026، بالإضافة إلى 288 راجمة صواريخ من طراز "K239 Chunmoo" و48 مقاتلة خفيفة من طراز "FA-50".

وستتسلم بولندا اثنتي عشرة طائرة بحلول نهاية عام 2023، ثم 36 طائرة أخرى ذات خصائص محسنة ابتداء من النصف الثاني من عام 2025 وحتى نهاية عام 2028.

كما وافقت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية على بدء حوار بين بولندا وشركة Hanwha Defense في ما يتعلق بتصدير المدافع الرشاشة "K4".

وأفيد أيضا أن بولندا حصلت على قروض بمليارات الدولارات من سيئول، حيث تجاوزت المبالغ المطلوبة حدود الائتمان البولندية لدى البنوك الكورية الجنوبية ذات الصلة.

وفي يوليو من هذا العام، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، عقب زيارته لبولندا، إنه ناقش مع الزعيم البولندي خطة لشراء بولندا المزيد من الأسلحة الكورية الجنوبية.