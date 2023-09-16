Sunday, 17 September 2023 09:15 GMT

مشاركة زيلينسكى فى اجتماع مجلس الأمن الدولى غير مؤكدة

9/16/2023 11:30:47 PM
(MENAFN- Youm7) أفاد مصدر في الأمم المتحدة، بأنه لم يتم تأكيد مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اجتماع مجلس الأمن حول بلاده في 20 سبتمبر، وقد يمثل كييف وزير الخارجية دميتري كوليبا.

وقال المصدر لوكالة "تاس": "لم يتم تأكيد مشاركة زيلينسكي بعد، وشكل الاجتماع لا يتطلب المشاركة الإلزامية لرؤساء الوفود".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست مقررة مشاركته بعد، وأضاف:“كقاعدة عامة، تعقد اجتماعات مجلس الأمن الرفيعة المستوى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى وزراء الخارجية أو نوابهم، حتى لو كان رؤساء الدول حاضرين”.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 20 سبتمبر، حيث ستصل وفود من روسيا برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والولايات المتحدة برئاسة بايدن وأوكرانيا برئاسة زيلينسكي لحضور الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق يوم السبت، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
سيشارك في اجتماع مجلس الأمن حول أوكرانيا، المقرر عقده الأربعاء المقبل، والذي من المتوقع أن يشارك فلاديمير زيلينسكي به أيضا.

وأشار إلى أن الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، سيكون "عرضا" جديدا يلعب فلاديمير زيلينسكي فيه دور البطولة.

وقال نيبينزيا: "نحن نقيم بشكل واقعي مخرجات هذا الاجتماع، وكذلك المبادرات الغربية المسيسة الأخرى بشأن الأزمة الأوكرانية. من الواضح أنها صفر. سيكون هذا "عرضا" آخر يتم فيه إسناد دور البطولة إلى الرئيس الأوكراني".

وسبق أن أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ، أن موسكو اقترحت عقد
اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.


MENAFN16092023000132011024ID1107083210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث