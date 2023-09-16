مشاركة زيلينسكى فى اجتماع مجلس الأمن الدولى غير مؤكدة

وقال المصدر لوكالة "تاس": "لم يتم تأكيد مشاركة زيلينسكي بعد، وشكل الاجتماع لا يتطلب المشاركة الإلزامية لرؤساء الوفود".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست مقررة مشاركته بعد، وأضاف:“كقاعدة عامة، تعقد اجتماعات مجلس الأمن الرفيعة المستوى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى وزراء الخارجية أو نوابهم، حتى لو كان رؤساء الدول حاضرين”.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 20 سبتمبر، حيث ستصل وفود من روسيا برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والولايات المتحدة برئاسة بايدن وأوكرانيا برئاسة زيلينسكي لحضور الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق يوم السبت، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

سيشارك في اجتماع مجلس الأمن حول أوكرانيا، المقرر عقده الأربعاء المقبل، والذي من المتوقع أن يشارك فلاديمير زيلينسكي به أيضا.

وأشار إلى أن الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، سيكون "عرضا" جديدا يلعب فلاديمير زيلينسكي فيه دور البطولة.

وقال نيبينزيا: "نحن نقيم بشكل واقعي مخرجات هذا الاجتماع، وكذلك المبادرات الغربية المسيسة الأخرى بشأن الأزمة الأوكرانية. من الواضح أنها صفر. سيكون هذا "عرضا" آخر يتم فيه إسناد دور البطولة إلى الرئيس الأوكراني".

وسبق أن أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ، أن موسكو اقترحت عقد

اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.