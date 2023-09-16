ميتسوتاكيس: اليونان تعانى من حرب فى وقت السلم

وخلال خطاب سنوي بمناسبة بدء العام الدراسي، أوضح رئيس الحكومة

كيرياكوس ميتسوتاكيس قائلا: "نحن في نوع من الحرب في زمن السلم"، معلنا

تعزيز دور الجيش لمواجهة عواقب الكوارث الطبيعية.



وأعلن

ميتسوتاكيس مضاعفة الاحتياطي الخاص بالكوارث الطبيعية ليصل إلى 600 مليون يورو اعتبارا من عام 2024، لافتا إلى

أن التمويل سيؤمن من خلال زيادة ضريبة شغل الفنادق الفاخرة، إذ أنه في يوليو وفي نهاية أغسطس، اجتاحت

حرائق مدمرة اليونان

وأتت على أكثر من 150 ألف هكتار، ثم شهدت البلاد الأسبوع الماضي

فيضانات خلفت بحسب

مصادر الشرطة 17 قتيلا في ثيساليا (وسط) التي تعتبر إحدى أهم المناطق الزراعية.

وشدد ميتسوتاكيس خلال كلمته في المعرض الدولي فى ثيسالونيكى (شمال) على أن "تكلفة الترميم ستكون كبيرة، لكن اقتصادنا قوي بما يكفي لدعمها"، مضيفا: "ما فقدناه كدولة ومواطنين، سنعيد بناءه معا"، حيث وصف تغير المناخ بأنه "عدو جديد".



ومن المتوقع أن يقدم تفاصيل الإجراءات المخطط لها لمكافحة عواقب سوء الأحوال الجوية خلال مؤتمر صحافي الأحد.



ويواجه ميتسوتاكيس الذي أعيد انتخابه بأكثرية مريحة منذ نحو ثلاثة أشهر، انتقادات شديدة من المعارضة ومن جزء من السكان المتضررين جراء الأحوال الجوية السيئة.

وقد ندد هؤلاء بسوء إدارة أزمة الفيضانات في وسط البلاد الأسبوع الماضي وببطء أعمال الإغاثة وبنقص التنسيق بين الجيش وخدمات الحماية المدنية.

وانتقد حزب سيريزا اليسارى المعارض الرئيسى عدم اتخاذ اجراءات وقاية لمواجهة الفيضانات في منطقة ثيساليا، بعدما شهدت أحوالا جوية مدمّرة في 2020.