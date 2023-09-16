نواب جمهوريون يطالبون بايدن الإسراع فى تسليم صواريخ Atacms إلى كييف

وقال نواب جمهوريون في الكونجرس إن المزيد من التأخير

من قبل الإدارة الأمريكية في إرسال صواريخ ATACMS إلى كييف "لن يؤدي إلى سوى الإضرار بمصالح الأمن القومي الأمريكي وإطالة أمد النزاع".

يشار إلى أن الصواريخ المذكورة قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد 300 كيلومتر عنها ووقع الرسالة المذكورة توم كوتون وروجر ويكر وليندسي غراهام

وسوزان كولينز.

وجاء في متن رسالة الجمهوريين المنشورة على الإنترنت: "نكتب من أجل الحث على النشر الفوري

للنظام الصاروخي

MGM-140 ATACMS في أوكرانيا. إن المزيد من التأخير في هذا الأمر لن يؤدي إلّا إلى إلحاق المزيد من

الضرر بمصالح الأمن القومي الأمريكي

وإطالة أمد النزاع".

هذا ويعتقد النواب أن توفير الصواريخ لكييف سيزيد من الإمكانات العسكرية لقوات كييف، ويقول المشرعون إنهم لا يحتاجون إلى سوى "جزء صغير من أنظمة ATACMS المتوفرة عند الولايات المتحدة".

وأضاف تقرير الإذاعة الكورية: "في خطاب الرد، نقل وزير الدفاع الكوري

كانغ سون نام

التحيات الحارة من جميع أفراد الجيش الشعبي الكوري إلى جميع الأفراد العسكريين في

أسطول المحيط الهادئ

البطل، وأعرب عن استعداده لمواصلة تعزيز التعاضد القتالي والتعاون مع الجيش الروسي والدفاع بشكل موثوق عن السلام والاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".

وتابع البيان أن وزير الدفاع الروسي قدم هدية لزعيم كوريا الديمقراطية، وبعد حفل العشاء دارت محادثة بينهما.

وفي وقت سابق من يوم السبت، خطّ الزعيم كيم جونغ أون، أسطرا للذكرى والتاريخ في دفتر الزوار الفخري في فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية التي زارها، وتسلّم من طاقمها نموذجا مصغّرا لها.