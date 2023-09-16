موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم الأحد 17 / 9 / 2023 فى دوري الأبطال

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندى فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ملعب بيلي كيجالي، والذي يعد أحد الملاعب التي تحتوي على أرضية صناعية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وحدد الاتحاد الأفريقي لإدارة مباراة بيراميدز والجيش الرواندى طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

وتقام مواجهة الإياب

بين بيراميدز وضيفه الجيش الرواندي يوم 29 سبتمبر الجاري فى تمام السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوى.







