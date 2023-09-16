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موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم الأحد 17 / 9 / 2023 فى دوري الأبطال

9/16/2023 11:30:44 PM
(MENAFN- Youm7) يتطلع فريق بيراميدز ، بقيادة البرتغالى باتشيكو، لتجنب أى مفاجآت في أول مباراة فى تاريخ الفريق بدوري أبطال أفريقيا، حينما يحل ضيفاً على الجيش الرواندي فى العاصمة كيجالي اليوم، الأحد، فى ذهاب دور الـ"32" للبطولة.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندى فى دوري الأبطال

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندى فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ملعب بيلي كيجالي، والذي يعد أحد الملاعب التي تحتوي على أرضية صناعية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والجيش الرواندى

وحدد الاتحاد الأفريقي لإدارة مباراة بيراميدز والجيش الرواندى طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

موعد مباراة العودة بين بيراميدز والجيش الرواندى

وتقام مواجهة الإياب
بين بيراميدز وضيفه الجيش الرواندي يوم 29 سبتمبر الجاري فى تمام السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوى.





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