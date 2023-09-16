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عبد الحميد بسيونى يضع الرتوش الأخيرة على خطة الطلائع لمواجهة البنك الأهلى

9/16/2023 11:30:44 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة فى ضربة بداية مسابقة الدوري فى نسختها الجديدة. ويخوض الطلائع مرانه الأخير الليلة، ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

وتعاقد
طلائع الجيش
مع 13 صفقة في الميركاتو الصيفى، بعدما ضم التونسي حسام بن دقدوق مدافع الترجي التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما تم التعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة، كما تم التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق بجانب استعارة محمد حمدى زكي من اسوان لمدة موسم بجانب التعاقد مع عمرو طارق فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين.
وشهدت القائمة الأولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم: "أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا وإسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".
وسجل طلائع الجيش، 5 لاعبين تحت السن هم: "خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس" ، واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

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