5 معلومات عن مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزاني اليوم الأحد 17 / 9 / 2023

يخوض فيوتشر ثاني مواسمه فى الكونفدرالية، حيث وصل فى ظهوره الأول لدور المجموعات.

أما فريق سينجيدا فأنهى موسمه الأول في الدوري التنزاني بالمركز الرابع ليتأهل لأول مرة لمسابقة أفريقيا.

تضم قائمة فيوتشر لمباراة سينجيدا 24 لاعب علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم“جنش” – أحمد يحيى – محمد طارق.

الدفاع: باسم علي – جوناثان نجويم – علي الفيل – محمد عبد السلام – خالد رضا – محمود رزق – محمد ربيعة – طارق طه – عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: غنام محمد – محمد نصير – عمر عبد الفتاح – أيمن الصفاقسي – محمد محمود – باباتوندي بيلو – علي زعزع – ناصر ماهر.

الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن – عبد الكبير الوادي – محمد فاروق

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى، فهى الناقل الحصري والوحيد للبطولات الأفريقية.



وكان فيوتشر خاض ثلاث مباريات ودية أمام بروكسي وسبورتنج خلال وسموحة معسكره الأخيرة بالإسكندرية،

فاز في الأولى بهدف دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز على سموحة بثلاثية مقابل هدف.



