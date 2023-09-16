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5 معلومات عن مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزاني اليوم الأحد 17 / 9 / 2023

9/16/2023 11:30:44 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه الفريق الأول لكورة القدم بنادي فيوتشر نظيره سيجندا بيج ستارز التنزاني فى الرابعة عصر اليوم، الأحد على ملعب نادي عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات دور 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_الموسم الثانى لفيوتشر فى الكونفدرالية

يخوض فيوتشر ثاني مواسمه فى الكونفدرالية، حيث وصل فى ظهوره الأول لدور المجموعات.

2_الظهور الأول لسينجيدا التنزانى فى المسابقات الأفريقية

أما فريق سينجيدا فأنهى موسمه الأول في الدوري التنزاني بالمركز الرابع ليتأهل لأول مرة لمسابقة أفريقيا.

3_قائمة مودرن فيوتشر لمواجهة بطل تنزانيا

تضم قائمة فيوتشر لمباراة سينجيدا 24 لاعب علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم“جنش” – أحمد يحيى – محمد طارق.

الدفاع: باسم علي – جوناثان نجويم – علي الفيل – محمد عبد السلام – خالد رضا – محمود رزق – محمد ربيعة – طارق طه – عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: غنام محمد – محمد نصير – عمر عبد الفتاح – أيمن الصفاقسي – محمد محمود – باباتوندي بيلو – علي زعزع – ناصر ماهر.

الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن – عبد الكبير الوادي – محمد فاروق

4_القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى، فهى الناقل الحصري والوحيد للبطولات الأفريقية.

5_استعدادات مودرن فيوتشر لبطولة الكونفدرالية

وكان فيوتشر خاض ثلاث مباريات ودية أمام بروكسي وسبورتنج خلال وسموحة معسكره الأخيرة بالإسكندرية،
فاز في الأولى بهدف دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز على سموحة بثلاثية مقابل هدف.



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