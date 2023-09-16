فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بالجبلاية

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بالجبلاية
التاريخ
9/16/2023 11:30:44 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة
الحكام الرئيسية، مؤتمرًا صحفيًا فى الثانية ظهر اليوم، الأحد، بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التجهيزات والترتيبات الخاصة بالحكام استعدادًا للموسم الكروي الجديد .
كما يتحدث بيريرا عن تصنيف الحكام الذي تم إصداره مؤخرا، وأيضا التطرق للقوانين
الجديدة التى صدرت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتعريف الأندية واللاعبين بها.
على صعيد متصل، وعد مجلس إدارة
اتحاد الكرة
الحكام بحل أزمة التصنيف، ومناقشة هذا الملف مع رئيس لجنة الحكام البرتغالى فيتور بيريرا، بعد الاعتراضات الكبيرة للحكام على التصنيف الجديد، الذى تضمنته اللائحة التى قدمها بيريرا لاتحاد الكرة.
وشهد اتحاد الكرة، في الأيام الماضية، حالة من الشد والجذب بين الحكام الذين حضروا إلى مقر الجبلاية وبين بعض المسئولين بالجبلاية والذين التقوا الحكام فور دخولهم لمقر الجبلاية، وتوافد عدد من الحكام الأربعاء الماضي لطلب عقد جلسة مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، لإبلاغ الأخير باحتجاجهم على تنصيف الحكام الذي تم إقراره مؤخرا.
وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام لـ6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على نحو الثلاث مستويات الأولى تقسم ل "المستوي الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوي الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني"، أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري.
ويتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات، وبعدها الاختبارات سواء الكشف الطبي، اختبار اللياقة البدنية، والاختبارات النظرية من اختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الاختبارات العملية داخل الملعب، وتقييمات المعسكرات.
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