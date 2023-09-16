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فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بالجبلاية

9/16/2023 11:30:44 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة
الحكام الرئيسية، مؤتمرًا صحفيًا فى الثانية ظهر اليوم، الأحد، بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التجهيزات والترتيبات الخاصة بالحكام استعدادًا للموسم الكروي الجديد .
كما يتحدث بيريرا عن تصنيف الحكام الذي تم إصداره مؤخرا، وأيضا التطرق للقوانين
الجديدة التى صدرت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتعريف الأندية واللاعبين بها.
على صعيد متصل، وعد مجلس إدارة
اتحاد الكرة
الحكام بحل أزمة التصنيف، ومناقشة هذا الملف مع رئيس لجنة الحكام البرتغالى فيتور بيريرا، بعد الاعتراضات الكبيرة للحكام على التصنيف الجديد، الذى تضمنته اللائحة التى قدمها بيريرا لاتحاد الكرة.
وشهد اتحاد الكرة، في الأيام الماضية، حالة من الشد والجذب بين الحكام الذين حضروا إلى مقر الجبلاية وبين بعض المسئولين بالجبلاية والذين التقوا الحكام فور دخولهم لمقر الجبلاية، وتوافد عدد من الحكام الأربعاء الماضي لطلب عقد جلسة مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، لإبلاغ الأخير باحتجاجهم على تنصيف الحكام الذي تم إقراره مؤخرا.

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام لـ6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على نحو الثلاث مستويات الأولى تقسم ل "المستوي الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوي الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني"، أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري.
ويتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات، وبعدها الاختبارات سواء الكشف الطبي، اختبار اللياقة البدنية، والاختبارات النظرية من اختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الاختبارات العملية داخل الملعب، وتقييمات المعسكرات.



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