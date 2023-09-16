Sunday, 17 September 2023 09:14 GMT

5 معلومات عن مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم الأحد 17 / 9 / 2023

9/16/2023 11:30:44 PM
(MENAFN- Youm7) يحل فريق
بيراميدز
بقيادة البرتغالى باتشيكو ضيفاً على الجيش الرواندي فى العاصمة كيجالي، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مشوار الجيش الرواندى قبل مواجهة بيراميدز

نجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إياباً بهدفين دون مقابل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

2_ مباراة بيراميدز والجيش الرواندى على ملعب نجيل صناعى

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندى على ملعب بيلي كيجالي، والذي يعد أحد الملاعب التي تحتوي على أرضية من النجيل الصناعى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

3_طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والجيش الرواندى

حدد الاتحاد الأفريقي أن يدير مباراة بيراميدز والجيش الرواندى طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

4_موعد مباراة العودة بين بيراميدز والجيش الرواندى

وتقام مواجهة الإياب فى استاد الدفاع الجوى بين بيراميدز وضيفه الجيش الرواندي يوم 29 سبتمبر الجاري فى السادسة مساءً.

5_الظهور الأول لبيراميدز فى دوري الأبطال

يشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا بعدما احتل المركز الثاني فى الدوري المصري للموسم الماضي.

بينما يخوض الجيش الرواندي موسمه الـ18 في دوري أبطال أفريقيا، وللموسم الثاني على التوالي يتأهل لدور الـ32.



MENAFN16092023000132011024ID1107083203

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث