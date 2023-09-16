5 معلومات عن مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم الأحد 17 / 9 / 2023

5 معلومات عن مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم الأحد 17 / 9 / 2023
التاريخ
9/16/2023 11:30:44 PM
(MENAFN- Youm7) يحل فريق
بيراميدز
بقيادة البرتغالى باتشيكو ضيفاً على الجيش الرواندي فى العاصمة كيجالي، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.. 1_مشوار الجيش الرواندى قبل مواجهة بيراميدز
نجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إياباً بهدفين دون مقابل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. 2_ مباراة بيراميدز والجيش الرواندى على ملعب نجيل صناعى
يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندى على ملعب بيلي كيجالي، والذي يعد أحد الملاعب التي تحتوي على أرضية من النجيل الصناعى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال. 3_طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والجيش الرواندى
حدد الاتحاد الأفريقي أن يدير مباراة بيراميدز والجيش الرواندى طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا. 4_موعد مباراة العودة بين بيراميدز والجيش الرواندى
وتقام مواجهة الإياب فى استاد الدفاع الجوى بين بيراميدز وضيفه الجيش الرواندي يوم 29 سبتمبر الجاري فى السادسة مساءً. 5_الظهور الأول لبيراميدز فى دوري الأبطال
يشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا بعدما احتل المركز الثاني فى الدوري المصري للموسم الماضي.
بينما يخوض الجيش الرواندي موسمه الـ18 في دوري أبطال أفريقيا، وللموسم الثاني على التوالي يتأهل لدور الـ32.
MENAFN16092023000132011024ID1107083203
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.