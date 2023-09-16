5 معلومات عن مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم الأحد 17 / 9 / 2023

نجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إياباً بهدفين دون مقابل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندى على ملعب بيلي كيجالي، والذي يعد أحد الملاعب التي تحتوي على أرضية من النجيل الصناعى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

حدد الاتحاد الأفريقي أن يدير مباراة بيراميدز والجيش الرواندى طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

وتقام مواجهة الإياب فى استاد الدفاع الجوى بين بيراميدز وضيفه الجيش الرواندي يوم 29 سبتمبر الجاري فى السادسة مساءً.

يشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا بعدما احتل المركز الثاني فى الدوري المصري للموسم الماضي.

بينما يخوض الجيش الرواندي موسمه الـ18 في دوري أبطال أفريقيا، وللموسم الثاني على التوالي يتأهل لدور الـ32.



