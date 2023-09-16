الدوري الألماني: فوز (دورتموند) على (فرايبورغ) ضمن منافسات المرحلة الرابعة

الدوري الألماني: فوز (دورتموند) على (فرايبورغ) ضمن منافسات المرحلة الرابعة
التاريخ
9/16/2023 11:30:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 16 - 9 (كونا) -- حقق فريق (بوروسيا دورتموند) اليوم السبت فوزا على نظيره (فرايبورغ) بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (بوندسليغا).
وافتتح (دورتموند) التسجيل في المباراة التي أجريت على أرض (فرايبورغ) في الدقيقة ال11 عبر ماتس هوميلس قبل أن يتمكن (فرايبورغ) من تسجيل هدفين متتاليين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر لوكاس هوللر ونيكولاس هوفلر.
وفي الدقيقة ال60 عاد (دورتموند) إلى الأداء المعهود مسجلا هدف التعادل عبر دونيال مالن.
وفي الدقيقة ال88 سجل ماتس هوميلس الهدف الثالث لفريقه والثاني له قبل أن يتمكن ماركو رويس في الوقت بدل الضائع من تسجيل الهدف الرابع الأخير لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدفين.
وضمن المرحلة ذاتها تعادل (بوخوم) مع (فرانكفورت) بهدف لمثله فيما هزم (لايبتسيغ) (أوغسبورغ) بثلاثة أهداف نظيفة وفاز (شتوتغارت) على (ماينتس) بثلاثة أهداف لهدف.
أما (كولونيا) فقد خسر أمام (هوفنهايم) بثلاثة أهداف لهدف وانتصر (فولفسبورغ) على (أونيون برلين) بهدفين لهدف.
وافتتحت المرحلة أمس بتعادل (بايرن ميونيخ) مع (باير ليفركوزن) بهدفين لمثلهما.
وتختتم المرحلة غدا بلقاءين يجمع الأول يجمع (هايدنهايم) مع (فيردر بريمن) والثاني (درامشتات) مع (بوروسيا مونشنغلادباخ). (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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