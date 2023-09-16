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الدوري الألماني: فوز (دورتموند) على (فرايبورغ) ضمن منافسات المرحلة الرابعة

9/16/2023 11:30:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 16 - 9 (كونا) -- حقق فريق (بوروسيا دورتموند) اليوم السبت فوزا على نظيره (فرايبورغ) بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (بوندسليغا).
وافتتح (دورتموند) التسجيل في المباراة التي أجريت على أرض (فرايبورغ) في الدقيقة ال11 عبر ماتس هوميلس قبل أن يتمكن (فرايبورغ) من تسجيل هدفين متتاليين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر لوكاس هوللر ونيكولاس هوفلر.
وفي الدقيقة ال60 عاد (دورتموند) إلى الأداء المعهود مسجلا هدف التعادل عبر دونيال مالن.
وفي الدقيقة ال88 سجل ماتس هوميلس الهدف الثالث لفريقه والثاني له قبل أن يتمكن ماركو رويس في الوقت بدل الضائع من تسجيل الهدف الرابع الأخير لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدفين.
وضمن المرحلة ذاتها تعادل (بوخوم) مع (فرانكفورت) بهدف لمثله فيما هزم (لايبتسيغ) (أوغسبورغ) بثلاثة أهداف نظيفة وفاز (شتوتغارت) على (ماينتس) بثلاثة أهداف لهدف.
أما (كولونيا) فقد خسر أمام (هوفنهايم) بثلاثة أهداف لهدف وانتصر (فولفسبورغ) على (أونيون برلين) بهدفين لهدف.
وافتتحت المرحلة أمس بتعادل (بايرن ميونيخ) مع (باير ليفركوزن) بهدفين لمثلهما.
وتختتم المرحلة غدا بلقاءين يجمع الأول يجمع (هايدنهايم) مع (فيردر بريمن) والثاني (درامشتات) مع (بوروسيا مونشنغلادباخ). (النهاية)

ع ن ج / ر ج




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