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(فو) تحتفل بتخريج 40 مشتركا في دورتها التدريبية الثانية (ألوان يعرب)

9/16/2023 11:30:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 16 – 9 (كونا) -– احتفلت أكاديمية منصة (فو) بتخريج 40 شابا وشابة شاركوا في الدورة التدريبية للموسم الثاني لبرنامج (ألوان يعرب) الذي أطلقته الأكاديمية بالتعاون مع المخرج يعرب بورحمة وتشمل مجموعة من المجالات منها الإخراج والإنتاج الموسيقي واستمرت نحو عام كامل.
وقالت رئيسة مجلس إدارة المنصة الشيخة عهود سالم العلي الصباح في تصريح للصحافيين خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم السبت إن هذا البرنامج كان تجربة فريدة من نوعها في مجال التدريب ساهم في اكتشاف المواهب والأفكار الإبداعية في مختلف التخصصات.
وأوضحت أن إنجازات البرنامج تمثلت في كرنفال بعنوان (سما الدانات) الذي حقق إضافة جميلة من قصص نجاح (فو) مشيرة الى استمرار مثل هذه الفعاليات والأنشطة والدورات.
وأكدت أن حفل التخرج الثاني قدم بطريقة "مختلفة جدا" عن الحفل السابق كما أن دورة البرنامج الأخيرة "اختلفت كلية عن أي دورة أخرى".
وذكرت ان الهدف الرئيسي ليس التدريب في حد ذاته وانما لتجميع كل الخيوط من تدريب وتأهيل وعمل وصولا لمشروع التخرج والذي تمثل في (كرنفال سما الدانات) "تلك الاحتفالية الوطنية الجماهيرية التي أقيمت في مجمعي المروج والافينيوز ولاقت استحسان الجمهور".
وأشارت الى برنامج متكامل آخر سوف ينطلق في شهر أكتوبر المقبل دعما للشباب وتطويرا لمهاراتهم مؤكدة ضرورة بذل الشباب كل الجهود لتنمية وصقل المهارات تحقيقا للنجاح المنشود.
ومن ناحيتها قالت مدير عام المنصة زهراء دهداري إن هدف مثل هذه الأنشطة توفير بيئة داعمة للطاقات الشبابية ودعوة الجميع للتحرك والمعرفة والتطور الإيجابي لافتة الى انها تجربة فريدة من نوعها حيث تم تكريم المنجز الكويتي بطريقة غير اعتيادية واستثنائية.
وأفادت أن ردود الفعل حول الكرنفال كانت أكبر مؤشر على نجاح هذا العمل الوطني الفني الإبداعي الذي نفذه شباب كويتي مفعم بالإصرار والعمل الدؤوب مبينة ان هدف (فو) هو تطوير الشباب من خلال التدريب الميداني العملي وخلق بيئة عمل مناسبة لهم وتهيئتهم لسوق العمل.
وأكدت ان كل ذلك يتماشى مع أهداف دورة (ألوان يعرب) مع الحرص على دعم وتوفير المكان المناسب للمتدربين والعمل على تكرار مثل هذه الدورات التي تعود بفائدة كبرى في تأهيل الشباب.
ومن جانبه قال صاحب فكرة الدورة المخرج يعرب بورحمه إن (فو) فريدة من نوعها فهي تحتوي على منجزين وانجازات في مجالات ريادة الاعمال والفنون والرياضة والعلوم لافتا الى أن الكرنفال نتاج البرنامج الميداني الحي.
وأوضح بورحمه انه ومن خلال الكرنفال تعرف المتدربون على أسس الإنتاج وفنون العمل الجماعي في عدة مجالات تشمل الإخراج والتصميم والإنتاج الموسيقي وإدارة المشاريع.
وبدوره أعرب الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة (زين) وليد الخشتي عن فخره بالمشاركة في الاحتفال وأن تكون (زين) الشريك الرسمي للدورة التي امتدت على مدى عام مؤكدا ان الشركة ومن خلال استراتيجيتها حريصة على دعم البرامج التدريبية التي تستهدف الشباب من مختلف الأعمار وتطوير مهارتهم.
وأشار الخشتي الى أن استمرار (زين) في دعمها لمثل هذه الفعاليات يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلية في مختلف المجالات وخاصة ريادة الأعمال بهدف المساهمة في تقديم جيل قادر على المشاركة الفعالة.
يذكر أن (فو) التي تعد أول منصة رقمية متكاملة متخصصة في احتضان المواهب الشابة تأسست عام 2020 بهدف تمكين الطاقات وإتاحة أساليب مبتكرة أمام الشباب لتطوير واستعراض مهاراتهم وطاقاتهم وتشمل برنامجا أكاديميا واستوديوهات وتطبيقا رقميا متطورا.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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