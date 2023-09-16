(الأهلي) يفوز على (التعاون) ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي

(الأهلي) يفوز على (التعاون) ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي
التاريخ
9/16/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 16 - 9 (كونا) -- فاز (الأهلي) على ضيفه (التعاون) بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ومنذ بداية المباراة على ملعب (الأمير عبدالله الفيصل) في (جدة) لعب (الأهلي) مهاجما ليحرز لاعبه عبدالباسط هندي الهدف الأول عند الدقيقة الرابعة.
وسجل لاعب (التعاون) وليد الأحمد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة ال23 ليتقدم بذلك أصحاب الأرض بهدفين نظيفين إلا أن جوار بيدرو تمكن من تقليص الفارق للضيوف بتسجيل هدف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول.
وفي الشوط الثاني استطاع (التعاون) تعديل النتيجة بإحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب موسى بارو عند الدقيقة ال51 لكن (الأهلى) استطاع التقدم في النتيجة مجددا في الدقيقة ال67 عبر لاعبه آلان ماكسيمان الذي أحرز هدف الفوز لفريقه.
وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها حقق (النصر) انتصارا على مضيفه (الرائد) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في على ملعب (مدينة الملك عبدالله الرياضية) في (بريدة). (النهاية)
ع س ط / م ع ع
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