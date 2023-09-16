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(الأهلي) يفوز على (التعاون) ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري السعودي

9/16/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 16 - 9 (كونا) -- فاز (الأهلي) على ضيفه (التعاون) بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ومنذ بداية المباراة على ملعب (الأمير عبدالله الفيصل) في (جدة) لعب (الأهلي) مهاجما ليحرز لاعبه عبدالباسط هندي الهدف الأول عند الدقيقة الرابعة.
وسجل لاعب (التعاون) وليد الأحمد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة ال23 ليتقدم بذلك أصحاب الأرض بهدفين نظيفين إلا أن جوار بيدرو تمكن من تقليص الفارق للضيوف بتسجيل هدف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول.
وفي الشوط الثاني استطاع (التعاون) تعديل النتيجة بإحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب موسى بارو عند الدقيقة ال51 لكن (الأهلى) استطاع التقدم في النتيجة مجددا في الدقيقة ال67 عبر لاعبه آلان ماكسيمان الذي أحرز هدف الفوز لفريقه.
وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها حقق (النصر) انتصارا على مضيفه (الرائد) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في على ملعب (مدينة الملك عبدالله الرياضية) في (بريدة). (النهاية)

ع س ط / م ع ع




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